藍委憂被罷免求傅崐萁慎言　王鴻薇掛保證：本會期主推民生法案

▲國民黨書記長王鴻薇保證這會期將主推民生法案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免團體來勢洶洶，昨天一舉送出19位國民黨立委的罷免連署，力拚第一階段通過，藍委們壓力倍增，於是找向國民黨團總召傅崐萁請命，要黨團幹部們發言謹慎，本會期以民生法案為主，避免刺激選民。國民黨團書記長王鴻薇今（4日）受訪時表示，黨團與智庫都在研究中，過一段時間後會跟大家報告國民黨本會期優先法案，其中一定會有很多民生相關。

立法院歷經上會期總預算案審查後，國民黨立委們因大砍預算而備受選區壓力，向傅崐萁建議本會期也別再推動高度政治性法案，以免刺激罷免團體和選民。國民黨主席朱立倫稍早也表態，已下令黨團優先推動民生法案，並喊話綠營，讓政策回歸民生考量，勿再操作罷免。

身為黨團幹部之一的藍委王鴻薇表示，經過大罷免潮的國民黨立委一定都是最團結，沒有一個人會落單，包括黨團跟智庫都在研究本會期會推出什麼優先法案，很多委員都有提出民生法案，過一段時間後就會跟大家報告。

王鴻薇強調，國民黨團去年其實也推出很多民生法案，但在媒體上會看到比較多政治性法案，因為衝突性很強，較容易曝光。她再次重申，黨團幹部上會很團結，立委之間都互相支持。

