壓力大！藍委憂仇恨值刺激罷免　朱立倫：要求黨團力推民生法案

▲朱立倫出席新北市黨部新春團拜。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

全台各選區共19個公民團體昨赴中選會遞交第一階段罷免連署書，象徵今年將迎來大罷免潮，區域藍委備感壓力，認為國民黨本會期應著重民生法案，若再強推高度政治性的法案恐會更刺激選民，更向總召傅崐萁訴苦，盼黨團回應罷免議題務必慎言。國民黨主席朱立倫今（4日）受訪時表示，國民黨一直以來都重視民生，已特別要求黨團，這會期幾個重要的民生法案一定全力推動。

朱立倫上午出席2025龍耀蛇福新北市黨部新春團拜，並接受媒體聯訪。針對罷免潮全台遍地烽火，藍委們承受巨大壓力，朱立倫強調，國民黨一直都重視民生議題，上會期是預算會期，這會期是法案會期，自己有特別要求針對幾個重要的民生法案，國民黨一定全力推動，包括年輕人創業就業的問題，還有能源、核電的議題要重新檢討，如何因應當今國際經貿環境的變化，這些重要的民生議題才是國民黨努力重點，如何讓民眾過好日子，是國民黨團未來努力的中心

朱立倫也說，其實《財劃法》也是民生議題，只是被民進黨政治化，財劃法讓地方獲得更多資源，能夠好好建設地方，這也是民進黨原本的主張，因此還是要回歸民生考量，只要人民日子過得好，台灣就能更好。

全台罷免的一級戰區，除了國民黨立委葉元之第一階段過關，也有民團也發起罷免板橋西區民進黨立委張宏陸，讓張宏陸批國民黨搞惡罷，朱立倫對此諷刺，綠委有沒有想過一根手指頭指國民黨，四根手指頭指自己？民進黨在全台搞罷免，在桃園要罷免六立委不是民進黨總動員嗎？呼籲賴清德總統要用智慧解決問題，「台灣要和不是要鬥」，別再用鬥爭想鬥垮在野黨，最後受傷的是台灣人民。

