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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免失敗反讓立委拿免死金牌？　他曝割闌尾後果：不該只看拉幾席

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲多個藍委罷免案一階段達標。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國會朝野對峙衝突不斷，各地民間團體春節期間遍地開花展開罷免提案連署，開工日就第一時間赴中選會送件，國民黨不甘示弱反制，由地方黨部開第一槍召集連署，率先以政黨之姿介入罷免戰，大罷免潮起，但也有人認為，若罷免失敗，會讓立委取得免死金牌。對此，經民連智庫召集人賴中強今（4日）分析，這樣的說法不完全正確，以太陽花運動後的割闌尾計畫，六位被罷免人皆未被罷免，但2016年大選至今，這6個選區除了李彥秀接手蔡正元外，其他五個選區均由藍轉綠。顯然，罷免運動的過程翻攪了藍營的地方基層，重創藍委。

賴中強表示，罷免是體制內人民對抗民選公職的最後手段。自己完全同意這樣的手段不輕易出手，一出手，就要全力以赴。但是「免死金牌」的說法，不完全正確。

賴中強分析，第一、罷免分為：一階提議(1%以上)，二階連署(10%以上)，三階投票(同意罷免票多於反對罷免票且多於原選舉人總數四分之一)。法律上，「免死金牌」問題，要分階段討論。第二、只有成功完成一、二階，進到第三階投票，才有選罷法第九十二條第二項「罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。」的適用。也就是說，在該立委當屆任內，任何人不得再對其發動罷免。

第三、如果順利通過第一階提議門檻，在第二階段放棄(領銜人未領取連署格式或未向選委會提出連署人名冊)或未過關(合格連署人數未達門檻，罷免案不成立)，選罷法第八十三條第四項規定「罷免案有下列情事之一者，原提議人對同一被罷免人，一年內不得再為罷免案之提案：一、罷免案經宣告不成立。二、未於第七十九條第二項規定期限內領取連署人名冊格式，視為放棄提議。三、未於第八十條第一項規定期限內提出連署人名冊。」

賴中強解釋，也就是說，在一年內，原本列於第一階提議人名冊的人，不能再對同一立委罷免。要再罷必須換其他人提議，或原提議人等一年後再提議，二者擇一。

賴指出，延續這個話題，思索罷免運動成敗的標準。以太陽花運動後2014-2015年的割闌尾計畫分析，全部六位被罷免人，有兩位在第一階段「提議」就未達標或未正式提出，有三位在第二階段「連署」未達標，真正進入第三階段「罷免投票」的只有蔡正元一人，其投票結果未通過罷免。單純從中選會公告來看，勝率是零比六。這是一個失敗的運動嗎？

賴中強直言，換另外一個角度看，只要是在割闌尾計畫被號召罷免的藍委，2016年大選至今，全部無法在其選區繼續當選立委。除了黃昭順轉任一屆不分區立委外，其餘五人都離開國會，三位連任失敗(吳育昇、蔡錦隆、林國正)，兩位放棄連任(蔡正元、林鴻池)。更值得注意的是，2016年立委選舉，六個選區中除了台北港湖區由同黨李彥秀接手蔡正元外，其他五個選區均由藍轉綠。顯然，罷免運動的過程翻攪了藍營的地方基層，重創藍委。

賴中強認為，2025年罷免運動的成敗，不應只看年中投票拉幾席藍委下來，還應該再接再厲，進一步連結2026年地方大選落選運動、連結2028年全國大選落選運動。2026年讓惡質藍委轉任縣市長失敗，讓惡質藍委的議員及鄉鎮長樁腳落選，2028年讓更多惡質藍委落選，徹底讓親中舊威權的中國國民黨退出歷史舞台，完成上世紀末台灣民主化的第一個未竟之業。

賴中強強調，政治攻防上，當罷免聲勢過了某個臨界點時，中國國民黨是有可能選擇倒閣解散國會以「停損」，避免被罷免後「四年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人」，而最不樂見倒閣解散國會的，應該是民眾黨與翁曉玲吧。

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