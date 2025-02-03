　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

文／中央社

多個俄羅斯媒體報導，來自烏克蘭東部、立場親俄的準軍事組織領袖沙基斯揚今天在莫斯科1間豪華公寓爆炸意外中身亡。國營媒體塔斯社稱這場爆炸是「精心策劃的暗殺行動」。
俄國媒體報導，炸彈在沙基斯揚（Armen Sarkisyan）帶著保鑣進入「紅帆大樓」（Scarlet Sails）地下室時引爆。這棟大樓位於莫斯科河（River Moskva）河畔，距離克里姆林宮（Kremlin）僅有12公里。

俄國「工商日報」（Kommersant）報導，除沙基斯揚本人喪命，爆炸還導致1名保鑣喪生，另有3人受傷。

塔斯社（TASS）引述執法人員說法稱：「針對沙基斯揚的暗殺行動經過精心策劃且有人指使。調查人員正在追查幕後主使。」

路透社記者看到現場窗戶碎裂，還有大批警力部署，1架直升機似乎正在疏散傷患。

烏克蘭安全局（SBU）去年12月稱沙基斯揚為烏東頓內茨克州（Donetsk）的犯罪頭目，並指控他涉嫌參與及協助「非法武裝團體」。自2014年以來，頓內茨克州大部分區域都被俄國控制。

烏克蘭安全局表示，沙基斯揚曾成立1支由當地罪犯組成的親俄武裝團體，並為前線部隊採購物資。

關注俄國執法行動的獨立媒體Mediazona報導，出生於亞美尼亞的沙基斯揚長期在頓內茨克州城市戈爾洛夫卡（Horlivka）從事組織犯罪活動。

另一方面，法新社分析華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的資料後發現，俄軍今年1月在烏克蘭領土推進430平方公里，目前正朝後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）前進。

俄軍進展與前幾個月相較已略為放緩。在此之前，俄軍於去年11月創紀錄地推進725平方公里；去年12月則攻下476平方公里。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠
具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情
具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒
大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍
汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

醫學首例！男和妻子愛愛竟「陰莖食物中毒」　醫看症狀：超罕見

墨西哥27歲網紅抽脂心臟驟停　苦撐3天過世

日本一動物園「禁男生獨自入園」　女園長：太多人搭訕

日前眾議員是色大叔　看到12歲少女凍未條性侵！僅判3年網怒了

流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

台灣花燈熱鬧現身洛杉磯宣傳台灣觀光　年輕僑民助攻推廣

澳洲洪災1死！2天累積降雨1000毫米　當局警告小心鱷魚

大S流感猝逝！她喊「能別來日本就別來」　染病經歷曝：一下機就發燒

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

再見了杉菜...　大S作品每部都好美

前妻大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

醫學首例！男和妻子愛愛竟「陰莖食物中毒」　醫看症狀：超罕見

墨西哥27歲網紅抽脂心臟驟停　苦撐3天過世

日本一動物園「禁男生獨自入園」　女園長：太多人搭訕

日前眾議員是色大叔　看到12歲少女凍未條性侵！僅判3年網怒了

流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

台灣花燈熱鬧現身洛杉磯宣傳台灣觀光　年輕僑民助攻推廣

澳洲洪災1死！2天累積降雨1000毫米　當局警告小心鱷魚

大S流感猝逝！她喊「能別來日本就別來」　染病經歷曝：一下機就發燒

大S猝逝　天王劉德華悲痛發文！曾坦言「我會愛上她」

《鬼滅 刀匠村篇》舞台劇4月演出　上弦照公開100%還原網讚爆

【家長必學】不帶小孩也可以買鞋？吸管+剪刀DIY做買鞋神器

相關新聞

川普特使：澤倫斯基願軟化領土立場　俄烏都得讓步

川普特使：澤倫斯基願軟化領土立場　俄烏都得讓步

美國總統川普的烏克蘭暨俄羅斯問題特使凱洛格今天表示，如果想要針對持續進行中的俄烏戰爭圓滿地協商出解決之道，基輔和莫斯科都必須作出讓步。

美籲烏克蘭年底前選舉　換俄羅斯初步停火

美籲烏克蘭年底前選舉　換俄羅斯初步停火

澤倫斯基：美俄談判排除烏克蘭非常危險

澤倫斯基：美俄談判排除烏克蘭非常危險

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

北韓軍隊春季恐團滅？傳金正恩增援俄烏戰場

北韓軍隊春季恐團滅？傳金正恩增援俄烏戰場

關鍵字：

莫斯科烏克蘭俄烏戰爭

讀者迴響

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面