莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

#Russia- 1 person died and 5 people were injured in the explosion at the Scarlet Sails building in Moscow, Russia.— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 3, 2025
One of them is the pro-Russian Armenian leader Armen Sargsyan. Sargsyan's condition is serious. pic.twitter.com/NHV31RQ3E8
文／中央社
多個俄羅斯媒體報導，來自烏克蘭東部、立場親俄的準軍事組織領袖沙基斯揚今天在莫斯科1間豪華公寓爆炸意外中身亡。國營媒體塔斯社稱這場爆炸是「精心策劃的暗殺行動」。
俄國媒體報導，炸彈在沙基斯揚（Armen Sarkisyan）帶著保鑣進入「紅帆大樓」（Scarlet Sails）地下室時引爆。這棟大樓位於莫斯科河（River Moskva）河畔，距離克里姆林宮（Kremlin）僅有12公里。
俄國「工商日報」（Kommersant）報導，除沙基斯揚本人喪命，爆炸還導致1名保鑣喪生，另有3人受傷。
塔斯社（TASS）引述執法人員說法稱：「針對沙基斯揚的暗殺行動經過精心策劃且有人指使。調查人員正在追查幕後主使。」
路透社記者看到現場窗戶碎裂，還有大批警力部署，1架直升機似乎正在疏散傷患。
烏克蘭安全局（SBU）去年12月稱沙基斯揚為烏東頓內茨克州（Donetsk）的犯罪頭目，並指控他涉嫌參與及協助「非法武裝團體」。自2014年以來，頓內茨克州大部分區域都被俄國控制。
烏克蘭安全局表示，沙基斯揚曾成立1支由當地罪犯組成的親俄武裝團體，並為前線部隊採購物資。
關注俄國執法行動的獨立媒體Mediazona報導，出生於亞美尼亞的沙基斯揚長期在頓內茨克州城市戈爾洛夫卡（Horlivka）從事組織犯罪活動。
另一方面，法新社分析華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的資料後發現，俄軍今年1月在烏克蘭領土推進430平方公里，目前正朝後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）前進。
俄軍進展與前幾個月相較已略為放緩。在此之前，俄軍於去年11月創紀錄地推進725平方公里；去年12月則攻下476平方公里。
In the elite Moscow???????? residential complex "Scarlet Sails". An assassination attempt was made on the head of the "Donetsk people republic" boxing federation and the creator of the "Arbat" battalion, Armen Sapkisyan. pic.twitter.com/nm6aAD4hqV— Beautiful Russia (@BeRuzzia) February 3, 2025
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