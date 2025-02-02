美俄就停火展開談判　澤倫斯基：烏克蘭被排除將「非常危險」

▲澤倫斯基呼籲美俄不要將烏克蘭排除在談判之外。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基2月1日表示，若烏克蘭被排除在美俄關於俄烏戰爭的談判外，將會「非常危險」，並強調基輔與華盛頓應進行更深入的討論，以制定停火計畫。

據美聯社報導，川普此前在1月31日表示，美國與俄羅斯官員已就結束俄烏戰爭進行「非常認真的討論」，成功促使俄羅斯回到談判桌，但川普並未對細節展開進一步說明。澤倫斯基2月1日接受美聯社專訪時強調，俄羅斯現階段不願就停火展開談判，或討論任何形式的讓步，因為克里姆林宮認為，俄軍目前在戰場上取得一定優勢，並視任何妥協為失敗。

澤倫斯基指出，川普可能透過對俄羅斯的能源與銀行系統施壓，同時持續支持烏克蘭軍隊，才成功促成了這場停火談判，「我認為這些是最接近、最重要的步驟。」不過，澤倫斯基警告，美俄在沒有烏克蘭參與的情況下討論戰爭問題，將對所有相關方構成風險；烏方已和川普政府初步溝通，並期待未來舉行面對面會談，以細化停火協議內容。

▲澤倫斯基與美聯社的採訪長達1小時。（圖／達志影像／美聯社）

自俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動全面入侵以來，這場戰爭已持續了近3年。去年，川普在競選期間承諾，若他重新執政，將在6個月內結束戰爭，然而目前美俄雙方立場仍存重大分歧。俄軍持續推進，烏克蘭軍隊則因軍力短缺陷入困境。與此同時，俄軍持續空襲烏克蘭城市，摧毀基礎設施，使數百萬人流離失所，大片領土遭俄佔領。

川普重返白宮後，美國與烏克蘭的關係也發生了重大轉折。澤倫斯基透露，他與川普曾在競選期間通話，雙方同意在川普勝選後會面討論停戰計畫。然而，川普的烏克蘭及俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）的基輔之行，卻因「法律因素」被推遲。此後，美國對外援助也一度被凍結，影響烏克蘭軍事與人道計畫的執行。

澤倫斯基強調，任何與俄羅斯的協議若無強力安全保障，恐成未來侵略的前奏。他重申，烏克蘭加入北約是「最具成本效益」的安全保障方案，也將提升川普在地緣政治上的優勢。至於法國有關在烏克蘭部署歐洲部隊以嚇阻俄羅斯的提議，澤倫斯基持保留態度，認為相關指揮架構與應對機制仍有諸多未決問題。