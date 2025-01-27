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北韓軍隊春季恐團滅？傳金正恩加速增援俄烏戰場　射飛彈挑釁川普

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓韓國聯合參謀本部最近表示，北韓（朝鮮）為了支援俄羅斯派遣兵力，至今已超過4個月，然而大規模傷亡和戰俘的出現，預估北韓正加速準備追加派兵。分析指出，今年春季派往俄羅斯的北韓軍隊可能正面臨毀滅性損失。北韓此舉被認為意在換取俄國持續性的經濟與軍事援助。

根據韓媒《東亞日報》，北韓去年10月派出1.2萬名特種部隊士兵參與俄烏戰爭，這些士兵隸屬精銳部隊「暴風軍團」（第11軍團）的4個旅。然而，近期烏克蘭軍方公開了一系列俘虜或擊斃北韓士兵的影片，引發外界對北韓軍隊損失規模的擔憂。某位消息人士透露，北韓領導人金正恩可能會追加派兵，以確保來自俄羅斯的經濟與軍事支持。

南韓聯合參謀本部指出，北韓在美國總統川普（Donald Trump）就任後，持續進行軍事偵察衛星與洲際彈道導彈（ICBM）的發射準備工作。儘管目前未見ICBM挑釁的跡象，但隨時可能發射短程彈道導彈（SRBM）和巡弋飛彈進行突襲。專家分析，北韓可能試圖透過連續挑釁，向川普展示其在核武與導彈技術上的進步。

▲▼北韓6日上午從平壤發射極超音速遠程飛彈，金正恩、金主愛觀摩試射過程。（圖／達志影像）

▲北韓1月6日上午從平壤發射極超音速遠程飛彈。（圖／達志影像）

在軍事緩衝區（MDL）一帶，北韓自去年12月底冬季訓練結束後暫停了國境化作業，僅由小規模兵力進行維護和修復。情報指出，這些作業可能於今年3至4月解凍期及冬季訓練後全面恢復。

此外，開城工業園區的綜合支援中心自去年12月中旬起，已進行超過一個月的物資拆除與運出作業。南韓聯合參謀本部表示，考慮到2020年6月北韓炸毀開城南北韓共同聯絡事務所的案例，南韓正密切監視北韓的行動。

同時，北韓仍持續干擾南韓的衛星定位系統（GPS），影響範圍主要集中在西北部島嶼前沿地區，導致部分艦艇、飛機和船隻的信號受阻。南韓聯合參謀本部強調，北韓可能以主張「海上國界線」為藉口，進一步挑釁西海（黃海）北方界線（NLL），南韓將密切監視其動向。

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