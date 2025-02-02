澤倫斯基總統任期屆滿！美籲烏克蘭年底前選舉　換俄羅斯初步停火

▲凱洛格表示，美方正推動烏克蘭舉行選舉，以作為與俄羅斯初步停火的一部分。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普極力促成俄烏停火，他的烏克蘭及俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）也表示，美方希望烏克蘭在今年底前舉行總統和國會選舉，尤其是在與俄羅斯達成停火的情況下。然而，烏克蘭警告，美俄在排除烏克蘭的情況下談論戰爭是「極度危險」的，並強調烏克蘭倉促選舉恐將使政局震盪。

綜合外媒報導，凱洛格強調，烏克蘭在俄烏戰爭期間暫停的總統與議會選舉「需要被完成」，「在戰爭期間舉行選舉符合民主原則，我認為這將有助於烏克蘭政局穩定。」此前，川普在1月31日表示，美國與俄羅斯官員已就結束俄烏戰爭進行「非常認真的討論」，成功促使俄羅斯回到談判桌，但川普並未對細節展開進一步說明。

凱洛格透露，美國政府內部近日已作出討論，試圖讓烏克蘭將舉行選舉納入初步停戰協議。若烏方最終恢復選舉，勝選者將代表烏克蘭與俄羅斯就更長期的和平協議進行談判。不過，美方並未透露具體細節或時間表，而烏克蘭政府則一直對選舉計畫持保留態度，擔憂戰時舉行選舉將導致國內政局不穩，並進一步加劇俄羅斯的影響力。

現任烏克蘭總統澤倫斯基的5年任期本應於去年屆滿，但因烏克蘭自2022年戰爭爆發後實施戒嚴令，總統和議會選舉被無限期押後。澤倫斯基對美方主導的俄烏停火談判表示擔憂，強調任何停戰或政治決策都應包含烏克蘭在內，「將烏克蘭排除在談判之外非常危險」。澤倫斯基強調，除非有強力的安全保障防止俄羅斯再次入侵，否則烏克蘭不可能倉促進行選舉。

截至目前為止，這場已持續了近3年的戰事仍在持續，俄軍近期加強對烏克蘭的攻擊。烏克蘭軍方報告，俄軍2月1日襲擊了蘇賈（Sudzha）一處安置撤離人員的宿舍，導致近百人受困廢墟之下。此外，俄羅斯無人機及飛彈襲擊波塔瓦（Poltava）、哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米（Sumy）等地，共造成至少12人死亡，多棟住宅及能源基礎設施受損。