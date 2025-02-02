　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基總統任期屆滿！美籲烏克蘭年底前選舉　換俄羅斯初步停火

▲▼麥馬斯特（H.R. McMaster）為國家安全顧問（圖為光頭）；凱洛格（Keith Kellogg）為國家安全會議幕僚長（圖有眼鏡）（圖／達志影像／美聯社）

▲凱洛格表示，美方正推動烏克蘭舉行選舉，以作為與俄羅斯初步停火的一部分。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普極力促成俄烏停火，他的烏克蘭及俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）也表示，美方希望烏克蘭在今年底前舉行總統和國會選舉，尤其是在與俄羅斯達成停火的情況下。然而，烏克蘭警告，美俄在排除烏克蘭的情況下談論戰爭是「極度危險」的，並強調烏克蘭倉促選舉恐將使政局震盪。

綜合外媒報導，凱洛格強調，烏克蘭在俄烏戰爭期間暫停的總統與議會選舉「需要被完成」，「在戰爭期間舉行選舉符合民主原則，我認為這將有助於烏克蘭政局穩定。」此前，川普在1月31日表示，美國與俄羅斯官員已就結束俄烏戰爭進行「非常認真的討論」，成功促使俄羅斯回到談判桌，但川普並未對細節展開進一步說明。

凱洛格透露，美國政府內部近日已作出討論，試圖讓烏克蘭將舉行選舉納入初步停戰協議。若烏方最終恢復選舉，勝選者將代表烏克蘭與俄羅斯就更長期的和平協議進行談判。不過，美方並未透露具體細節或時間表，而烏克蘭政府則一直對選舉計畫持保留態度，擔憂戰時舉行選舉將導致國內政局不穩，並進一步加劇俄羅斯的影響力。

現任烏克蘭總統澤倫斯基的5年任期本應於去年屆滿，但因烏克蘭自2022年戰爭爆發後實施戒嚴令，總統和議會選舉被無限期押後。澤倫斯基對美方主導的俄烏停火談判表示擔憂，強調任何停戰或政治決策都應包含烏克蘭在內，「將烏克蘭排除在談判之外非常危險」。澤倫斯基強調，除非有強力的安全保障防止俄羅斯再次入侵，否則烏克蘭不可能倉促進行選舉。

截至目前為止，這場已持續了近3年的戰事仍在持續，俄軍近期加強對烏克蘭的攻擊。烏克蘭軍方報告，俄軍2月1日襲擊了蘇賈（Sudzha）一處安置撤離人員的宿舍，導致近百人受困廢墟之下。此外，俄羅斯無人機及飛彈襲擊波塔瓦（Poltava）、哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米（Sumy）等地，共造成至少12人死亡，多棟住宅及能源基礎設施受損。

美俄就停火展開談判　澤倫斯基：烏克蘭被排除將「非常危險」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　規劃蓋社宅
韓男星被抓包「票選女偶像身材」！　粉絲全幻滅
火線人物／朝野對立一身功夫難發揮　「阿信幹事長」吳思瑤曝心裡
吉伊卡哇之亂！3攤商上演格鬥片　下場全進警局
2大利空連爆！台股明迎「季線保衛戰」　專家：影響約500點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲民用直升機墜毀！　「機頭插進2m深沼澤」25歲女駕駛員喪生

中國持續施壓　南非要求台灣代表處3月底遷出首都

澤倫斯基總統任期屆滿！美籲烏克蘭年底前選舉　換俄羅斯初步停火

華府相撞空難內幕！黑鷹直升機執行「機密任務」　飛太高害67人慘死

2032年恐有「小行星撞地球」！機率曝光　威力足以摧毀紐約

野火嚇跑保險公司！　加州豪宅區「年保費僅台幣18萬」

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

美俄就停火展開談判　澤倫斯基：烏克蘭被排除將「非常危險」

報復川普！　加拿大宣布：對1065億美元美國商品加徵25%關稅

空難爆炸不敢搭！韓國人「寧願多花3倍價」買機票　廉航搭乘數雪崩

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

菲民用直升機墜毀！　「機頭插進2m深沼澤」25歲女駕駛員喪生

中國持續施壓　南非要求台灣代表處3月底遷出首都

澤倫斯基總統任期屆滿！美籲烏克蘭年底前選舉　換俄羅斯初步停火

華府相撞空難內幕！黑鷹直升機執行「機密任務」　飛太高害67人慘死

2032年恐有「小行星撞地球」！機率曝光　威力足以摧毀紐約

野火嚇跑保險公司！　加州豪宅區「年保費僅台幣18萬」

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

美俄就停火展開談判　澤倫斯基：烏克蘭被排除將「非常危險」

報復川普！　加拿大宣布：對1065億美元美國商品加徵25%關稅

空難爆炸不敢搭！韓國人「寧願多花3倍價」買機票　廉航搭乘數雪崩

謝欣穎愛犬1歲了！慶生趴不見男友…王柏傑「限動選歌」疑吐心聲

台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　規劃蓋社宅

春節愛心不打烊！枋寮警結合宮廟　贈物資助弱勢家庭

1人最低免500元！桃園燈會「4飯店優惠」贈小提燈、延遲退房

楊昇達在北海道遇連環車禍！　還原驚悚過程：車完全扁掉

《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯宣布當媽！　透過代理孕母生下一女

菲民用直升機墜毀！　「機頭插進2m深沼澤」25歲女駕駛員喪生

男子沒買票欲搭高鐵回台中被拒大聲咆哮　鐵警安撫消弭紛爭

「我的人生可以重新開始」　馨生人用編織重建希望微笑

陸劇女神王楚然隔7年見前夫「重燃愛火」　對戲男星認私訊收不完

舅失戀找怕他的外甥女討拍　她見面秒哭得比當事人還慘

國際熱門新聞

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

起飛1分鐘墜毀！　費城空難7死19傷「末日景象」空拍畫面曝

報復川普　加拿大將對美國商品加徵25%關稅

空難爆炸不敢搭！韓人「寧花3倍價」買機票

DeepSeek「致命武器」恐斃ChatGPT！　中企老闆曝美狙殺關鍵

白宮：COVID-19源自中國實驗室　是「可證實的事實」

北韓單親媽被迫下海賣淫！

研究機構：DeepSeek硬體GPU支出160億

洛杉磯大火狂燒1個月！終獲完全控制

華府相撞空難　黑鷹「機密任務」飛太高67死

母鯊單身10年迸出小鯊　工作人員：難以置信

已婚比較快樂！科學家曝最新研究

蘇丹內戰菜市場遇襲　至少54死158傷

更多熱門

相關新聞

華府相撞空難　黑鷹「機密任務」飛太高67死

華府相撞空難　黑鷹「機密任務」飛太高67死

美國國防部事後證實，該架直升機正在執行最高機密的「政府延續任務」訓練，以應對國家緊急事件。初步數據顯示，黑鷹直升機的飛行高度可能超出航空規範；而客機在撞擊前疑似試圖抬高機頭。

澤倫斯基：美俄談判排除烏克蘭非常危險

澤倫斯基：美俄談判排除烏克蘭非常危險

報復川普　加拿大將對美國商品加徵25%關稅

報復川普　加拿大將對美國商品加徵25%關稅

德州開第一槍！禁政府用DeepSeek及小紅書

德州開第一槍！禁政府用DeepSeek及小紅書

川普簽署行政命令　宣布對墨加徵收25%關稅

川普簽署行政命令　宣布對墨加徵收25%關稅

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯美國北美要聞選舉

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

買新車「最討厭業務送什麼」

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面