不堪死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」　普丁有大膽想法

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）約莫去年11月向俄羅斯派遣人數達1.1萬的精銳部隊，目的就是為了協助俄軍在庫斯克州擊退烏軍，豈料北韓士兵卻疑似因不諳現代戰爭技術而蒙受重大損失。在此之際，有消息人士透露，北韓士兵大約從2周前就已經從俄烏戰場前線「消失」。

根據美媒《紐約時報》於當地時間1月30日的報導，某位當局人士以軍事和情報網機密敏感事項為由要求匿名，他透露被要求前往俄烏戰場前線的北韓士兵，似乎已經蒙受相當程度的損失，因此從俄烏戰場前線撤退。

不過，美國其他當局人士們卻分析，北韓軍從俄烏前線撤退的這一項決定，可能並非永久性的措施。他們認為，這群北韓士兵很有可能被要求再度接受其他訓練後投入戰場，或是俄羅斯當局正在針對新的作戰策略與方案精打細算，不想再讓北韓士兵像當初一樣出現嚴重的人命損失。

▲普丁贈送金正恩俄製豪華轎車，他在平壤錦繡山迎賓館裡開著車，金正恩坐副駕駛座。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，北韓最高領導人金正恩近年來積極重視與俄羅斯之間的發展與合作，期盼俄國總統普丁能夠授權提供來自俄國的彈道飛彈、軍事偵察衛星等高階技術，因此最終決定於去年10、11月之際向俄國派遣號稱「暴風軍團」的精銳部隊。

然而，這群北韓精銳部隊疑似因為不熟悉歐亞大陸的開闊地勢，加上無法獲得充足的機甲裝備支援，只能裸身在開闊地形展開突擊行動，以及遭遇烏軍操縱無人機攻擊，因此屢傳傷亡、節節敗退，許多軍事專家嘲諷北韓部隊的組成與作戰方式仍停留在1980年代。

西方國家估算，北韓赴俄作戰部隊的死傷者、失蹤人數可能達到4000人以上。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）先前曾指出，北韓部隊在抵達俄烏戰場前線後的短短3個月以內，就已經損失到只剩下一半的兵力。