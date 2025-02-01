　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不堪死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」　普丁有大膽想法

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）約莫去年11月向俄羅斯派遣人數達1.1萬的精銳部隊，目的就是為了協助俄軍在庫斯克州擊退烏軍，豈料北韓士兵卻疑似因不諳現代戰爭技術而蒙受重大損失。在此之際，有消息人士透露，北韓士兵大約從2周前就已經從俄烏戰場前線「消失」。

根據美媒《紐約時報》於當地時間1月30日的報導，某位當局人士以軍事和情報網機密敏感事項為由要求匿名，他透露被要求前往俄烏戰場前線的北韓士兵，似乎已經蒙受相當程度的損失，因此從俄烏戰場前線撤退。

不過，美國其他當局人士們卻分析，北韓軍從俄烏前線撤退的這一項決定，可能並非永久性的措施。他們認為，這群北韓士兵很有可能被要求再度接受其他訓練後投入戰場，或是俄羅斯當局正在針對新的作戰策略與方案精打細算，不想再讓北韓士兵像當初一樣出現嚴重的人命損失。

▲▼普丁贈送金正恩俄製豪華轎車，他在平壤錦繡山迎賓館裡開著車，金正恩坐副駕駛座。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁贈送金正恩俄製豪華轎車，他在平壤錦繡山迎賓館裡開著車，金正恩坐副駕駛座。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，北韓最高領導人金正恩近年來積極重視與俄羅斯之間的發展與合作，期盼俄國總統普丁能夠授權提供來自俄國的彈道飛彈、軍事偵察衛星等高階技術，因此最終決定於去年10、11月之際向俄國派遣號稱「暴風軍團」的精銳部隊。

然而，這群北韓精銳部隊疑似因為不熟悉歐亞大陸的開闊地勢，加上無法獲得充足的機甲裝備支援，只能裸身在開闊地形展開突擊行動，以及遭遇烏軍操縱無人機攻擊，因此屢傳傷亡、節節敗退，許多軍事專家嘲諷北韓部隊的組成與作戰方式仍停留在1980年代。

西方國家估算，北韓赴俄作戰部隊的死傷者、失蹤人數可能達到4000人以上。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）先前曾指出，北韓部隊在抵達俄烏戰場前線後的短短3個月以內，就已經損失到只剩下一半的兵力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
要停戰了？　川普：將與普丁採取「重大行動」
2025年新金融詐騙！　2大類型勿上當
北雲餐廳「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天
過年逛百貨「狂遇到熟人」！網認證：遇到三個前女友
快訊／顧家男遭殺害棄屍　相驗結果曝
上映四天賣逾90億！　有望成陸影史票房冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

要停戰了？　川普曝：將與普丁採取「重大行動」

怒嗆川普關稅施壓！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底

日本最危險動物園！「違法開20年」虐待動物　札幌下令強制拆除

Michael Kors再關分店！舊金山店家掀撤出潮　空置率逾50%

一發就中！美國男新手運「開外掛」　第一次買彩券爽中500萬美元

不堪死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」　普丁有大膽想法

川普稱黃仁勳「紳士」　討論DeepSeek、AI晶片出口限制

小學更衣室偷拍學童！　日30多歲男老師被約談後「離奇死亡」

南韓濟州島2艘漁船觸礁！船長「心跳停止」到院不治　3人下落不明

DeepSeek掀資安疑慮　美國務院：將限制使用有風險工具

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

要停戰了？　川普曝：將與普丁採取「重大行動」

怒嗆川普關稅施壓！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底

日本最危險動物園！「違法開20年」虐待動物　札幌下令強制拆除

Michael Kors再關分店！舊金山店家掀撤出潮　空置率逾50%

一發就中！美國男新手運「開外掛」　第一次買彩券爽中500萬美元

不堪死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」　普丁有大膽想法

川普稱黃仁勳「紳士」　討論DeepSeek、AI晶片出口限制

小學更衣室偷拍學童！　日30多歲男老師被約談後「離奇死亡」

南韓濟州島2艘漁船觸礁！船長「心跳停止」到院不治　3人下落不明

DeepSeek掀資安疑慮　美國務院：將限制使用有風險工具

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　住酒店搭高鐵享受假期

人妻每年扛「16人年夜飯」卻感謝家人！網一看秒懂：想報名

因應春節北返車潮　屏鵝公路360秒長綠號誌...可望疏解車流

要停戰了？　川普曝：將與普丁採取「重大行動」

向佐自爆8年前「曾遭郭碧婷狠拒」　異國相遇被發好人卡：我很努力

川普關稅戰線擴大　晶片製藥鋼鋁油氣全入列

怒嗆川普關稅施壓！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底

快訊／台南關廟區養雞場空雞舍傳火警　火煙冒出幸無傷亡

急婚頭！100萬保證外配媳包生子　彰化老翁急下聘遭阻

雲彰點將／藍二代出頭、綠強棒出閘　「農漁會系統」牽動中台灣版圖

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

國際熱門新聞

美67死空難「華裔新星少女」殞落　最後IG貼文曝光

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

川普決定2/1起加徵關稅　美股翻黑跌337點

CIA藏了50年！恐怖末日景象曝：3劫同降地球

快訊／會談黃仁勳結束！　川普表示愉快

環太平洋狂震！印尼6.2極淺層地震

川普2.0關稅戰開打！　2／1起「加墨中」加徵關稅

快訊／白宮：川普將在白宮會見黃仁勳

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

即／費城小飛機墜毀！　疑載6人生死不明

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

川普：從未跟習近平談反對台獨換取協助俄烏停戰

已婚比較快樂！科學家曝最新研究

家裡到處綠綠的「竟然真的被劈腿」

更多熱門

相關新聞

濟州島2艘漁船觸礁！船長「心跳停止」

濟州島2艘漁船觸礁！船長「心跳停止」

南韓濟州島近海今（1）日上午發生2艘漁船接連觸礁事件，造成至少1人死亡、3人失蹤

川普政府硬起來！逮捕驅逐「韓男」戀童癖

川普政府硬起來！逮捕驅逐「韓男」戀童癖

北韓趕上AI熱潮　用「Gemini」竊取美軍機密

北韓趕上AI熱潮　用「Gemini」竊取美軍機密

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」被判勞改14年

北韓14歲少年「看5分鐘南韓電影」被判勞改14年

波音客機降落時「空姐被甩飛」！慘骨折

波音客機降落時「空姐被甩飛」！慘骨折

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮俄烏戰爭庫斯克州

讀者迴響

熱門新聞

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」泰國甄嬛傳神展開

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

台灣最冷門汽車品牌是它

正妹大胃王木下佑香宣布引退！

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

晚婚但會很幸福三大星座！

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

初四迎財神！7大地雷一次看

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面