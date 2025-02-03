18民團罷藍委一階達標遞件　中選會：適用選罷法修正前之規定

▲罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免遍地開花，18個罷免藍委的公民團體3日前往中選會送出第一階段提議書。中選會說明，新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，相關罷免案件，中選會、各地選委會均將依法處理，不會有差別待遇。

中選會指出，迄早上10時為止，中選會目前收到的罷免案送件數為19案，其中18案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案。

中選會說，今天所收到的罷免案件，進行初點後，若符合送件規定者，即會轉交各該地方選委會進行查對；由於相關案件係程序進行中，選務機關則不就具體個案進行不必要評論。又新法修正公布施行前，已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，則為公職選罷法第131條之特別規定，選務機關會依此辦理，亦無其他評論或回應。

依據選罷法，公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。

今日遞件的罷免團體，包括花蓮「微光花蓮·拔傅行動（傅崐萁）」、台東「台東挫賓行動（黃建賓）」、雲林「拔釘工人–雲林開工（丁學忠）」、台中的「解顏、廢翔、斷健、敲鑼（顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋）」、南投的「去游除垢（游顥）」、新竹的「風城安心上路、罷鈐（高虹安、鄭正鈐）」、桃園的「光復桃園、六區全罷（牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華）」。另外，雙北的部分，有港湖「港湖除銹（李彥秀）」、中山北松山「山除薇害（王鴻薇）」、板橋「大刪元（葉元之）」。

▼18名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）