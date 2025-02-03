綠首波罷18藍委今送件　朱立倫喊話賴清德：台股開盤大跌更重要

記者鄭佩玟／台北報導

朝野對立嚴重，民團發起的全台罷免連署遍地開花，今（3日）把18個罷免藍委連署提案先送中選會，國民黨主席朱立倫今上午主持國民黨新春團拜受訪時表示，現在國際政經環境挑戰非常嚴峻，看看今天台股開盤就跌了上千點、大震盪，這時候還把心思花在政治鬥爭，不如朝野共同團結協商解決問題，朱也強調，對民眾來講，股市一天的大跌及經濟損失，都遠高於政治人物考慮的政治利益。

▲朱立倫主持國民黨新春團拜前受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫表示，國民黨今年的願景就是希望像春聯寫的「龍耀蛇福」，希望為民眾來服務，讓全民都能過平安健康、幸福快樂的日子。在新的一年，國民黨時時以民為念、以蒼生為念，所有民眾關心的法案，他們都全力以赴，這就是他們最大的願景。

被問到政壇當前的大罷免局勢，朱立倫再次呼籲賴清德總統，新的一年要以德服人，不要以力服力，同時要以蒼生為念，隨時考量民眾想過的是好日子、安定的日子，用對抗和鬥爭並不能解決問題，要用智慧來化解衝突，台灣需要和，而不是希望鬥，希望台灣、中華民國越來越好。

至於罷免都自稱是公民團體，卻頻繁有綠營人士站出來發聲。朱立倫則感嘆，相信大家都看得很清楚，從去年對基隆市長謝國樑的罷免，就是打著所謂民團的民意，其實大家都知道是民進黨的側翼和團體，不要用這樣的假造的方式，他們還是努力希望朝野用智慧來化解衝突。

朱立倫直言，面對國際政經環境的挑戰，朝野共同協商來化解衝突，而不是像民進黨一直想用鬥的方式、重新改選的方式，「真正為民眾解決問題，比你的政治利益更重要」。

朱立倫強調，面對全球貿易的調整，對台灣來講是一個新的挑戰，他才會說，這時候還把心思花在政治鬥爭，不如朝野共同團結協商解決問題，對民眾來講，股市一天的大跌及經濟損失，都遠高於政治人物考慮的政治利益。

▼18名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）



