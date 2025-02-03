賴清德開工被嗆聲！台商衝出喊：當家不要鬧事，不要大罷免

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德3日出席2025年台商春節活動並上台致詞，但致詞一結束，台下突有一名台商站出來高喊，「賴主席，當家不要鬧事，台商不要大罷免！」隨後被工作人員請回座位，場面相當尷尬。

▼總統賴清德出席大陸台商春節活動並致詞。（圖／翻攝總統府）



賴清德上午前往美福飯店參加台商春節活動，並上台致詞，他提到，台灣非常歡迎能夠與中國進行健康有序的交流，「我們希望能夠透過交流，增進彼此了解、諒解、和解，達到和平目標。」

賴清德還說，「我這樣的想法不是我當總統才這樣想，我當立委、市長、院長一直都是如此。我認為兩岸應該要交流取代圍堵、對話取代對抗。」

賴清德致詞一結束，下方突然有一名台商站出來大喊，「賴主席，當家不要鬧事，台商不要大罷免，以免勞民傷財！」

▼賴清德致詞到一半，一名台商衝出來嗆聲。（圖／記者蔡紹堅攝）



該名台商喊話之後，很快被工作人員請回座位，台上的賴清德雖未回應，但表情略顯尷尬，明顯有注意到台下的突發狀況。

事後，該名台商也向媒體表示，「選舉都結束了，還發起大罷免的話，我們台商還要跑回來投票，這樣就是勞民傷財，我就是希望表達這些。」

此外，該名台商還特別強調，這是他的個人意見，無關大陸官方。

據了解，該名台商為廈門台商協會副會長葉永松，為廈門台聚企業管理有限公司董事長，已赴陸發展多年。

▼嗆聲的台商為廈門台商協會副會長葉永松。（圖／記者陳冠宇攝）

