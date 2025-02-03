續任民進黨團幹事長　吳思瑤喊無私奉獻、無懼「惡罷」

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期，民進黨團公佈三長名單，分別為續任的總召柯建銘、幹事長吳思瑤，以及新任的書記長陳培瑜。當中，被視為藍營罷免頭號眼中釘的吳思瑤，先前傳出接下黨鞭壓力大到落淚，如今仍接下幹事長，引來關注。吳思瑤3日回應，自己一向都以公共事務優先，無私奉獻，面對惡罷，專業問政、真誠服務，就是她最強大的底氣。

吳思瑤說，她非常珍惜人民的付託，工作上競競業業，對北投士林的投注，二十年來點滴不是三言兩語可以道盡，也不是任意詆毀就可以打擊，而在立法院，她身兼黨團幹部承擔更大責任，自己就是持正道而行，初衷不變，從事政治工作就是如此。

吳思瑤也提到，很多人在釋放說她倦勤，認為當黨鞭很辛苦，還會被罷免，但她要跟大家說，她就是無私奉獻，面對在野黨的罷免攻勢她從容、穩健應對，每一天都做好本務，她何懼之有，而現在黨團有那麼好的幹部團隊，沒問題的。

至於此次黨團幹部名單以不分區居多，吳思瑤說明，因為他們都是各領域的專精者，都是有基底的從政者，希望新會期持續來壯大台灣民生法案，各政策的推動都相當重要。

吳思瑤也指出，這個屆期的立法院，已經沒有民主章法可言，工作量確實更為繁重，尤其民進黨成為少數黨，更須加倍投注在攻防上，而選區絕對是區域立委念茲在茲，包括她自己每天都會追蹤地方建設， 每個區域立委都相當幸苦，要經營選區，要承受很多第一線壓力，但民進黨區域立委都是草根長出來，土地裡頭打滾出來的，在這個階段扮演更深入的政策轉述者，是大家的重責大任，不管區域立委有沒有擔任黨鞭，他們對台灣貢獻都是一樣強大的。