華府相撞空難內幕！黑鷹直升機執行「機密任務」　飛太高害67人慘死

▲美國航空5342航班與美軍黑鷹直升機在空中相撞，警消在波多馬克河旁拉起封鎖線，出動大量消防車救援。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國當局正在調查華府重大空難，當時一架美軍UH-60「黑鷹」直升機與美國航空5342號班機在空中相撞，導致機上共67人喪生。美國國防部事後證實，該架直升機正在執行最高機密的「政府延續任務」訓練，以應對國家緊急事件。初步數據顯示，黑鷹直升機的飛行高度可能超出航空規範；而客機在撞擊前疑似試圖抬高機頭。

根據美媒《CNN》、《紐約郵報》，美國航空5342號班機在與黑鷹直升機發生撞擊前，疑似試圖抬高機頭，顯示機組人員或許在最後一刻才發現直升機的存在。事後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，黑鷹直升機正在執行「例行性年度夜間飛行再訓練」，沿著標準航線飛行，該航線旨在確保政府高層官在遭遇恐怖攻擊或核攻擊時能迅速撤離華府。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）公佈初步數據，黑鷹直升機在空難發生時的飛行高度可能超出規範。

美國聯邦航空總署（FAA）的航圖顯示，該空域內的軍用直升機應維持在200英尺（約61公尺）以下；但飛行追蹤數據顯示，事故發生時黑鷹直升機可能已達325英尺（約99公尺），明顯高於規範，而空中交通管制系統當時顯示的直升機高度則為200英尺，兩者數據存在矛盾，這將會是調查重點之一。

▲美國航空客機與黑鷹直升機在華府上空擦撞，當局打撈殘骸。（圖／路透）

另一方面，從美國航空區域航班的飛行記錄儀數據來看，客機在撞擊前幾秒內機頭有輕微上仰，可能是機組員在最後一刻試圖避免碰撞的動作。前美國運輸部督察長斯基亞沃（Mary Schiavo）分析，「這顯示機組員可能在撞擊前一刻才發現直升機，並試圖緊急拉升。」

事故導致美國航空客機上64名乘客與機組人員罹難，以及黑鷹直升機上的3名機組員，包括28歲的參謀中士奧哈拉（Ryan Austin O’Hara）、39歲的首席準尉伊夫斯（Andrew Loyd Eaves）及一名身份未公開的女性飛行員亦不幸喪生。

NTSB表示，已成功回收兩架飛機的黑盒子，將進一步分析語音與飛行數據，以確認碰撞時的實際高度與飛行狀況。調查報告的初步版本預計將在30天內公佈，而最終完整報告可能需要更長時間才能完成。