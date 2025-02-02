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年假過完還想玩！台中元宵燈會帶你探索時空

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲2025年中台灣元宵燈會以「時空狂想曲」為主題。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

2025年中台灣元宵燈會從2月8日至23日在中央公園舉行，這次燈會以「時空狂想曲」為主題，探索平行時空宇宙，延續2023年的「魔盒世界」和2024年的「龍之異次元」的熱潮。台中市府建設局表示，燈會將擴大燈區體驗空間，帶領民眾踏入平行宇宙，尋找祈福寶石，獲得「時空之書」的祝福，感受不同平行時空的魅力。

建設局長陳大田表示，今年的燈會將再次突破去年的「龍之異次元」，以「時空狂想曲」為主題，融合蛇年女媧尋找祝福寶石的故事，打造五大主題情境燈區。每個燈區都以不同的平行宇宙為概念，結合現地環境與大樹，透過燈光、表演藝術與科技的結合，創造沉浸式體驗，讓大家感受到無限的驚奇。

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陳大田說，今年的策展團隊設計了五大奇幻主題燈區，並搭配時空旅人互動角色。不同燈區裡有時空旅人、守護者和聖獸等著大家來認識與互動。建設局策展團隊還營造了「蛇型宇宙之門」入口，閃耀的絢爛星光迎接參訪者。通過星際認證後，參觀者將進入「時空啟航」大廳，星際酒吧與DJ等著大家來同樂。

此外，2025年中台灣元宵燈會還將推出由教育局打造的「蛇畫故事」燈區，講述勇敢的金蛇王子尋找公主的琉璃石故事，帶領民眾開啟無限想像的魔法光影之旅。

教育局長蔣偉民指出，為了讓閱讀和美感融入生活，教育局在2025年中台灣元宵燈會中特別結合閱讀和藝術元素，打造了「蛇畫故事」燈區，設置了「開啟藝境、條漫世代、彩繪迷宮、璀璨琉璃、奇幻森林、追尋幸符」等6座特色燈組，邀請市民朋友帶著家人一起來場藝文饗宴，感受元宵節的歡樂氛圍。

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關鍵字：

元宵燈會台中平行時空互動體驗藝術教育

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