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逢甲夜市鹽酥菇「100元賣麵衣」？情侶反被老闆嗆：吃不起別來亂

▲有網友指控，花了100元買綜合鹽酥菇，卻吃到滿盒麵衣。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友指控，花了100元買綜合鹽酥菇，卻吃到滿盒麵衣。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

台中逢甲夜市是國內熱門的夜市，不過近日卻有遊客逛出一肚子氣。一對情侶指控，大年初二（30日）到某攤販花了100元買一份綜合鹽酥菇，卻發現食物不僅冷掉，盒中的鹽酥菇也少得可憐，吃到的大部分是麵衣，事後跟老闆反映還被反嗆「吃不起別來亂」，讓他相當傻眼。對此，業者也出面回應了。

該對情侶在社群平台Threads發文表示，他們在台中逢甲夜市某攤商買了這份綜合鹽酥菇後，發現盒中裝的大部分是炸過的麵衣，而非菇類，「真的不知道是花錢吃麵粉還是吃菇」，事後向店家反映，老闆卻強調自己是在地20年誠信店家，甚至回嗆「吃不起別來亂」，讓他們相當不滿，呼籲網友去之前先看看Google評論。

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對此，該鹽酥菇店家則反駁，該客人在取餐當下並未提出任何疑問，而是在過了約20分鐘，已經吃到底部的麵衣時才回來抱怨，認為可能是因為客人不熟悉炸金針菇的口感，將金針菇誤認為全是麵衣。此外，店家還指出，他們的攤位已經在地經營20年，所有的餐點都是現點現炸，並無偷工減料。

面對雙方各說各話，逢甲夜市總幹事也現身留言區表示，經調監視影片檢視，應是雙方在溝通上有落差，該鹽酥菇老闆娘是新住民，對國語不太精通，而老闆又護妻心切才導致摩擦，已向老闆溝通請原PO再回逢甲夜市退費或是免費領取一份，也會請業者再加強服務態度，「也建議您當場如果有問題，請立即向攤商或夜市管委會反應。夜市現場有穿制服人員或到逢甲夜市臉書留言。會盡快派員到場了解情形！很抱歉讓您有不好的體驗，誠懇邀請二位再回來逢甲夜市讓管委會及攤商招待並當面致上歉意～」

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