　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中燒肉店大火燒光星巴克　店員：3移工烤牛五花玩火竄60cm高

記者董美琪／綜合報導

台中市西屯區台灣大道四段和福康路口一間燒肉店「燒肉HOT」昨晚（30日）突然失火，火勢延燒到隔壁的星巴克（二樓為星巴克用餐區），兩間店付之一炬，所幸無人傷亡。燒肉店員工表示，當時疑有外籍移工在烤牛五花但沒有聽勸持續用大火烤，導致火燒到木頭桌，事後3人就離開了，目前警方正在調查他們的身分。

燒肉店30日晚間7時45分報案起火，消防局立刻派遣各式消防車21輛、消防人員47名前往灌救，火勢於30日晚間8時13分撲滅。一名民眾說，自己從隔壁星巴克下樓，感謝星巴克店員即時上二樓通知客人疏散，不然根本不知道發生火災。

▲▼快訊／台中JMall商場燒肉店突起火　15人緊急疏散。（圖／民眾提供）

▲台中JMall商場燒肉店起火。（圖／民眾提供）

對於起火原因，燒肉店員工表示，跟三名移工顧客有關，當時火焰大概燒到60公分高，他們點牛五花，曾提醒爐溫不要開太高，撲滅一次後仍不聽勸，第二次火竄到約60公分高，延燒到木頭桌及桌下管線，雖有滅火器，但火勢一發不可收拾。

事後3人火速離開現場，消防單位目前正調查起火原因，警方則在清查移工身分，由於店家有投保火險和公共意外險，後續理賠是否與3人相關，將要再釐清。

▼台中燒肉店起火，隔壁星巴克遭波及。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼快訊／台中JMall商場燒肉店突起火　15人緊急疏散。（圖／記者許權毅翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
彰化女初三外出失蹤！陳屍八堡二圳下游
叫車被司機嫌太胖「坐不進去」拒載！　女星怒提告求償
快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治
年後腫一圈恐是警訊！　皮膚變粗糙要注意
台中燒肉店大火燒光星巴克　店員：3移工烤牛五花玩火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化女初三外出失蹤！家屬八堡二圳邊「找到拖鞋」　陳屍2.1公里外

跑酷玩家闖青潭堰「貪玩不起訴」　一月後又攀餐廳7樓外牆

快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治

台中燒肉店大火燒光星巴克　店員：3移工烤牛五花玩火竄60cm高

新北男與女友吵架拿寵物出氣！「塑膠袋套倉鼠頭」亮刀嗆聲

疑復燃釀禍！中和男放完鞭炮垃圾掛車上　9機車遭大火燒光

執法過當？白髮婦揮刀遭「6壯警包圍壓制」　畫面曝光網一面倒力挺

警消殉職／偷車賊奪2命「遭火車撞斃」！24歲警蘇昱鴻卡值班台亡

台南165線死亡車禍！騎士「高速竄出」撞轎車噴水溝　驚悚畫面曝

聯結車駕駛打瞌睡！國道自撞護欄衝下邊坡翻覆　害助手重傷遭判刑

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

彰化女初三外出失蹤！家屬八堡二圳邊「找到拖鞋」　陳屍2.1公里外

跑酷玩家闖青潭堰「貪玩不起訴」　一月後又攀餐廳7樓外牆

快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治

台中燒肉店大火燒光星巴克　店員：3移工烤牛五花玩火竄60cm高

新北男與女友吵架拿寵物出氣！「塑膠袋套倉鼠頭」亮刀嗆聲

疑復燃釀禍！中和男放完鞭炮垃圾掛車上　9機車遭大火燒光

執法過當？白髮婦揮刀遭「6壯警包圍壓制」　畫面曝光網一面倒力挺

警消殉職／偷車賊奪2命「遭火車撞斃」！24歲警蘇昱鴻卡值班台亡

台南165線死亡車禍！騎士「高速竄出」撞轎車噴水溝　驚悚畫面曝

聯結車駕駛打瞌睡！國道自撞護欄衝下邊坡翻覆　害助手重傷遭判刑

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

彰化女初三外出失蹤！家屬八堡二圳邊「找到拖鞋」　陳屍2.1公里外

人「最大壓力來源」曝光！　專家示警：讓你動彈不得　

跑酷玩家闖青潭堰「貪玩不起訴」　一月後又攀餐廳7樓外牆

蔡康永「父母其實很容易失職」！　10金句助我們轉念：愛情應要幫你忙

HUBLOT聯名藝術家造蜂巢錶　又酷又潮戴上超輕盈

環太平洋狂震！印尼亞齊近海發生6.2極淺層地震

叫車被司機嫌太胖「坐不進去」拒載！　女星怒提告求償斥：歧視

快訊／彰化惡火再添1死　一家四口「相擁送命」母心跳停止不治

寵妻魔人「竟包養買春妹」秒給100萬　正宮抓到：老公不離婚

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

社會熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女衝撞民宅　後座母慘死

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

女醉倒停車場　驚見「上衣敞開」

台南百年王爺廟疑地震引大火　9尊神像燒到碳化

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

幫帶「行李箱」來台　他被判關6年

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

更多熱門

相關新聞

男放完鞭炮掛車上　9機車遭大火燒光

男放完鞭炮掛車上　9機車遭大火燒光

新北市中和區民德路昨晚發生一起火警，一名車主于姓男子放完鞭炮後，將鞭炮垃圾掛在機車後方，疑似當場自燃引發火災燒毀現場9輛機車。警方警方詢後，將于男依涉公共危險罪嫌送辦。

頂級粵菜迎新春　打造「金蛇舞春新春盛宴」

頂級粵菜迎新春　打造「金蛇舞春新春盛宴」

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

台中男嬰除夕被丟大排亡　檢認死因不單純將複驗

台中男嬰除夕被丟大排亡　檢認死因不單純將複驗

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

關鍵字：

台中燒肉店大火失火星巴克

讀者迴響

熱門新聞

年節遊客瘋賞雪！合歡山業者、司機裝雪鍊猝死

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

《報告班長》張立威過世享年56歲

控「賀軍翔性侵」女荷官身分起底！　竟是竹聯大哥女兒

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

帶全家環島後「渣夫失聯」！妻存款被領光剩87元

台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

震撼彈！47歲侯佩岑「宣布離開台灣」定居上海

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面