台中燒肉店大火燒光星巴克　店員：3移工烤牛五花玩火竄60cm高

記者董美琪／綜合報導

台中市西屯區台灣大道四段和福康路口一間燒肉店「燒肉HOT」昨晚（30日）突然失火，火勢延燒到隔壁的星巴克（二樓為星巴克用餐區），兩間店付之一炬，所幸無人傷亡。燒肉店員工表示，當時疑有外籍移工在烤牛五花但沒有聽勸持續用大火烤，導致火燒到木頭桌，事後3人就離開了，目前警方正在調查他們的身分。

燒肉店30日晚間7時45分報案起火，消防局立刻派遣各式消防車21輛、消防人員47名前往灌救，火勢於30日晚間8時13分撲滅。一名民眾說，自己從隔壁星巴克下樓，感謝星巴克店員即時上二樓通知客人疏散，不然根本不知道發生火災。

▲台中JMall商場燒肉店起火。（圖／民眾提供）



對於起火原因，燒肉店員工表示，跟三名移工顧客有關，當時火焰大概燒到60公分高，他們點牛五花，曾提醒爐溫不要開太高，撲滅一次後仍不聽勸，第二次火竄到約60公分高，延燒到木頭桌及桌下管線，雖有滅火器，但火勢一發不可收拾。

事後3人火速離開現場，消防單位目前正調查起火原因，警方則在清查移工身分，由於店家有投保火險和公共意外險，後續理賠是否與3人相關，將要再釐清。

▼台中燒肉店起火，隔壁星巴克遭波及。（圖／記者許權毅翻攝）

