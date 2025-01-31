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初三險沒命！台中一家八口一氧化碳中毒　夫妻抽搐眼上吊

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲台中一家八口一氧化碳中毒，所幸送醫救治後皆無生命危險。（示意圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市梧棲區建國北街今(31日)凌晨3時41分驚傳中毒案！一家八口因一氧化碳中毒，陸續出現頭暈、倦怠症狀，其中夫妻2人還有抽搐、眼睛上吊症狀，送醫搶救後所幸皆無生命危險。

消防說明，一家八口分別為50歲黃男 、42歲駱女 、10歲黃男 、7歲黃女 、45歲林男 、43歲駱女 、15歲林女 、13歲林男，因出現一氧化碳中毒症狀，緊急撥打119求救，由救護車送往童綜合醫院救治。

其中夫妻林男、駱女情況較嚴重，出現抽搐、眼睛上吊症狀，經檢查後立即由余宣宏醫師開高壓氧艙進行高壓氧治療，情況穩定後入住病房進行後續治療。

消防調查，該戶使用的是燃氣熱水器，一般屋外型裝設於4樓後側陽台加裝窗戶處，初步研判疑似因通風不良導致一氧化碳產生蓄積，飄向室內而發生中毒情形。

童綜合醫院急診部余宣宏主任表示，天氣寒冷，家家戶戶大多密閉門窗，若熱水器 、瓦斯燃燒發生於密閉陽台內，更容易導致一氧化碳中毒的發生。

余宣宏主任呼籲，即使陽台窗戶有打開，但是如果天氣寒冷窗戶打開太小，通風不良下仍然有機會造成一氧化碳中毒；若在家中出現頭痛 、頭暈 、噁心、嘔吐、呼吸急促、全身痠痛 、倦怠等異常症狀 時，都應警覺立即就醫並進一步檢查，避免抽搐、意識混亂、昏迷乃至於死亡等嚴重狀況出現。

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台中梧棲一氧化碳中毒一家八口

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