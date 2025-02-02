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心跳每分鐘45下！高雄男「心房心室各自跳」　全身無力喘爆險猝死

▲▼胸痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王姓伯伯頭暈、喘爆，就醫時心跳每分鐘只跳45下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名80歲王姓伯伯平時有高血壓並伴隨心律不整，日常生活中沒有明顯不適，但日前突發頭暈、氣喘、全身無力等症狀，就醫時發現血壓雖正常，但心跳每分鐘只跳45下，經醫師判定為「第三度房室傳導阻滯」，隨即安排住院接受「心律調節器植入」手術，術後心跳恢復至每分鐘60至100下，3天後順利出院。

▲高雄市立民生醫院心臟內科李冠華醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市立民生醫院心臟內科李冠華醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市立民生醫院心臟內科李冠華醫師表示，房室傳導阻滯（Atrioventricular block; AV Block），是指心臟傳導訊號在房室之間的輸送受阻，影響心房與心室的同步工作。過度緩慢心跳，嚴重者甚至可能危及生命。房室傳導阻滯依據嚴重程度和症狀表現可分為三個等級。

第一度房室傳導阻滯：心房電訊號傳遞遲緩，但仍能到達心室，通常無症狀，無需特別治療。

第二度房室傳導阻滯：部分訊息無法傳導，導致心跳不規律。其中又有兩種分類：
類型一 (type I) ： 房室間電路傳導漸緩， 以至於中斷。 多數患者不需治療， 但仍需定期追蹤檢查
類型二 (type II)： 房室間電路傳導固定較緩， 但突然中斷。 多數患者有高度可能惡化為三度房室傳導阻滯， 須立刻就醫治療。

第三度房室傳導阻滯（完全房室傳導阻滯）：房室間電路傳導完全中斷，心房和心室各自跳動，患者可能出現暈厥、呼吸困難，甚至心臟衰竭，猝死， 須立即治療。

▲▼心臟調節器。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲王伯伯植入心律調節器。（圖／記者許宥孺翻攝）

李冠華指出，對於二度II型及三度房室傳導阻滯患者，若排除其他因素仍心跳過緩無改善，則須考慮放置永久性心律調節器。該手術局部麻醉即可，將電極導線分別放入右心房及右心室後，心律調節器本體埋入上胸部皮下即可，手術安全性高，多數患者術後症狀顯著改善。

李冠華醫師表示，現今科技進步，有多種心律調節器可供選擇，也可以透過「心導管」方式將心律調節器植入。提醒民眾，若出現心跳過緩伴隨胸口不適、頭暈或無力，應及早就醫。高齡患者、心臟病史者更要警惕，早期治療可有效改善生活品質。

▲▼心臟調節器。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲心律調節器。（圖／記者許宥孺翻攝）

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