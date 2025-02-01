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初四迎財神！高雄財神廟開炸「發財大砲」　發財金從天降民眾搶翻

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼旗山八路財神廟在新春期間參拜人潮踴躍，施放發財大砲讓民眾搶發財金的活動最受歡迎。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

初四迎財神！南部著名的財神廟高雄旗山八路財神廟春節期間湧入不少民眾拜財神，求發財金，春節期間的重頭戲「發財大砲」活動更是最受民眾歡迎的活動，今（1）日一整天聚集許多民眾準備搶發財金，廟方也拿出8800元的發財金，當著眾人的面放進大砲內拉到半空中，「碰」的一聲，發財金從天而降，眾人搶成一團，一群人擠在地面上希望搶到財神爺給的「發財金」，場面相當熱烈。

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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廟方表示，會依據現場的信眾人數，每半個小時或一個小時，就會施放一次發財大砲，而且除了現金，還有金元寶、金蛋，讓參拜的民眾搶發財金、發大財，

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

位於國道10號嶺口交流道附近的旗山開基八路財神廟，供奉武財神趙公明及求取偏財運的韓信爺，每年春節期間都吸引大批民眾前往上香祈福，希望能在一年之初就受財神爺眷顧，一年到頭都能夠錢水滿滿、大發利市。

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

八路財神廟張姓負責人表示，多數財神廟奉祀的是「東、西、南、北、中」五路財神，八路財神廟則是再加上「天、地、人」，保佑就更完整，而廟裡求財運很多，除了傳統的補財庫，還能摸摸財神爺，轉點財運進門來，信徒在春節期間到廟裡拜財神，都是希望新的一年都能順順利利。

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

八路財神廟內除了奉祀正財神外，還有奉祀偏財神，想簽樂透、運彩的民眾也可以來參拜，而八路財神廟春節期間最特別的就是廟方會發放發財金，發放的方式也很特別，就是把錢、金元寶、金蛋放在「發財大砲」裡面，高掛在廟的橫樑上，大炮一炸開，發財金、現金從天而降，民眾往往伸長了手搶成一團，希望搶個發財金，求得好彩頭。

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