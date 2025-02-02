吉伊卡哇引爆衝突！3無照攤商搶地盤演格鬥片　下場全進警局

▲吉伊卡哇爆亂象，氣球攤商大打出手。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄冬日遊樂園引進日本超人氣IP「吉伊卡哇」，引發全台朝聖，不僅周邊攤商販賣盜版商品惹議，還有氣球攤商因擺攤距離過近，3人打成一團，畫面被民眾拍下後上傳網路。警方今(2日)調閱監視器追查，將3人全數逮捕到案，訊後依法送辦。

有網友在●【爆廢公社】●分享一段影片，拍攝者拍下氣球攤販與人打成一片的畫面，配上文字「POV：氣球都飛了好浪費」、「吉伊卡哇之亂」，現場民眾則看得好傻眼。畫面掀起討論，「盜版盜得理所當然，還打架真有趣」、「買賣糾紛？還是同業競爭？」、「200、200的飛」。

高雄流行音樂中心表示，在高流園區設攤都必須經過事前申請，影片中手持氣球民眾為未申請的無照攤販。另因園區內的巡查，為維護同仁安全及執法程序，本中心皆配合警方人力共同作業，昨這起糾紛發生時並未在旁，也未接獲通報。轄區苓雅分局也表示，1日未接獲報案。

▲警方今日調閱監視器，將3人逮捕到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發當時影片流出後，警方介入調查，雙方3人因擺攤距離過近而引發口角糾紛，衍生肢體衝突。經調閱監視器追查，今日上午查獲44歲陳姓男子、46歲陳姓男子以及另一方35歲盧姓男子到案說明。

警方表示，影片中，3名男子肢體衝突行為涉嫌違反刑法傷害罪嫌及社會秩序維護法第87條第1款，加暴行於人者。3人將於警詢後，依法查處。