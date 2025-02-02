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初四高雄街頭驚見「磚頭雨」！男從樓頂亂丟　雲梯車出動救援

▲▼磚頭雨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄民眾往住家外頭砸磚頭、雜物，驚動警消到場察看。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾大年初四（1日）行經高雄市三民區，發現一處民宅樓頂狂掉磚頭和雜物，赫見一名男子站在陽台疑似精神不穩。警消獲報趕抵時，升起雲梯車，伺機將男子救下並送醫，所幸沒有民眾受波及。

住起事故發生在1日傍晚5點13分，警消獲報，三民區覺民路有住戶從樓頂丟擲磚頭和雜物到地面，警消獲報後趕抵現場，發現一名60歲蘇姓住戶疑精神不穩定，將雜物從3樓陽台往外投亂拋。

▲▼磚頭雨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蘇姓住戶疑精神不穩，從樓頂往人行道拋磚頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

據悉，蘇姓男子和弟弟同住，近期曾因精神狀態不佳而就醫，昨日傍晚蘇男在家吵鬧，突然把一堆磚頭和雜物拋到外頭。員警到場時，男子打赤膊下樓開門，但拒絕送醫。

員警好說歹勸，但蘇男不願配合，為防止蘇男墜落，消防隊升起雲梯車待命，蘇男的弟弟則趁隙讓警方進屋，員警趁蘇男不注意，將他壓制在地，由救護人員送醫治療。

▲▼磚頭雨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警消進屋，趁隙將蘇男壓制後送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，蘇男雖無傷人意圖，但行為已違反《社會秩序維護法》第63條第1項第4款規定，投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，警方後續將依違反社會秩序維護法，函請高雄地方法院簡易庭裁處。

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