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中部大老闆試手氣竟刮中300萬　分紅投注站8萬8…結局超感人

▲真的偏財運！大老闆刮中300萬，分紅投注站…結局超感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲男子刮中300萬元刮刮樂，當場分紅投注站8.8萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

真的偏財運！台中市北屯偏財運彩劵昨(1月31日)深夜11點，一名年輕人刮出300元的「金幣大作戰」刮刮樂300萬頭獎，當場分紅給彩劵行8萬8千元，投注站當下決定捐出做公益。今日由投注站代理人林家進捐贈給全成社會福利基金會，做為濟助獨老基金，讓愛延續下去。

▲真的偏財運！大老闆刮中300萬，分紅投注站…結局超感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲投注站也愛心爆棚，由代理人林家進（右）代表，將分紅的8萬8000元全數捐給全成基金會。（圖／記者游瓊華翻攝）

林家進表示，這次幸運得主是一位年約40多歲的企業主，當天開車經過投注站時，看到「偏財運彩券行」招牌，一進門就看中一張300元的「金幣大作戰」刮刮樂，一次買了7張，結果中了小獎。

企業主興奮之餘再買了7張，同樣也中獎，讓他更加驚喜，抱著「好運不斷」心情，又選了7張，沒想到竟然幸運刮中頭獎300 萬。

▲真的偏財運！大老闆刮中300萬，分紅投注站…結局超感人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲投注站也透露，年前有特別去紫南宮拜金雞母，結果店內開出300萬頭獎，真的太旺了。（圖／記者游瓊華翻攝）

林家進說，企業主激動不已，直呼「真是太幸運了」，當下分紅8萬8千元感謝投注站。而投注站決定捐出做公益，將客人的愛心捐給全成基金會，做為濟助獨老基金。

林家進也透露，年前，特地去紫南宮請了招財金雞回來庇佑開大獎，果真如願，真的太旺了。台彩經銷商表示，有人中了刮刮樂或彩票的偏財，並選擇將這筆意外之財捐助給需要幫助的人，或者慈善機構成就愛的延續，是善的循環，越多越好。

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