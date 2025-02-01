因應春節北返車潮　屏鵝公路360秒長綠號誌...可望疏解車流

▲屏東縣政府警察局1日下午實施北上車流交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應2月1日大規模北返車潮，為確保車流順暢，屏東縣政府警察局已全面部署交通疏導措施，包括全線 360 秒長綠號誌，以提升通行效率，減少壅塞。

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縣警局表示，春節連假期間（除夕至初三）台1線與台17線合計南下車流達13萬1746輛次，北上車流11萬3798輛次，與113年同期（南下137,071輛次、北上113,390輛次）相比，整體車流總量變化不大。

但由於這次連假除夕前即有3天假期，民眾提前出遊並於初一至初四陸續北返，導致屏鵝公路南北雙向車流同步增長，超過道路容量負荷，與以往南北向車流懸殊的情況有所不同，難以實施單向調撥車道疏導。相較113年春節（初一至初三），這次調撥車道措施減少2次。儘管連假期間車流量大，在警察局綜合運用多項疏導策略及員警積極指揮下，仍有效紓解交通壓力。

根據歷年數據，春節連假期間北返車潮將於初四達到最高峰，特別是台1線楓港至枋山段及水底寮至嘉和段，預期將出現較壅塞情形。屏東縣政府警察局預測，當日下午北上車流將逐步攀升，晚間達到巔峰，分別在台一線楓山路口、水底寮五叉路、南州交流道實施360秒長綠號誌措施；另麟洛交流道實施210秒長綠號誌，以紓解車流。

為全力因應龐大北返車潮，警察局將依車流狀況，於 2 月 1 日下午機動實施最長雙點北上調撥車道，包含台1線楓港至枋山大橋路段（台1線 460 至 453.1 公里）及台1線水底寮至嘉和路段（台1線 436.5 至 445.5 公里），二路段同步調撥北上內側車道供北返車流使用，以提高車流疏解效率。

另警察局持續實施全線 360 秒長綠號誌，當北上車流持續增加時，將啟動台1線永翔路口分流，引導南下車流改道台17線，減少水底寮建興五岔路口的號誌干擾，提升北上通行效率；在墾丁及熱門景區周邊，則增派警力指揮車輛及行人秩序，確保交通流暢。

警察局局長戴台㨗表示，為確保北返車流順暢，警察局已啟動多項交通疏導措施，然而，順利返程仍需用路人共同配合。戴局長呼籲駕駛人行車時勿使用手機，保持安全車距，並嚴禁酒後駕駛，以降低事故風險。同時，請民眾密切關注 CMS 即時資訊看板及收聽 警廣 FM93.1 掌握即時路況及替代道路資訊，遇壅塞時請耐心依循員警及義交指揮，循序前進，共同維護春節返程安全與交通順暢。