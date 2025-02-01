過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

▲春節9天連假，不少人都在感冒中度過。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

疾管署年前提醒，近期類流感門急診創近10個流感季同期新高，呼籲民眾假期外出、聚餐應做好手部衛生，對此，就有網友哀號，「今天已經是連假的第8天，我花了6天在感冒，現在終於恢復8成」，也有人大嘆每天都在咳嗽，一直期待診所開門，「過完年診所要大爆滿了」。

這名網友在Threads發文表示，過年共9天連假，目前已經是第8天，其中有6天在感冒中度過，今天終於恢復約8成；也有網友說，「年前上班最後一天突然覺得喉嚨怪怪的，後來就開始狂咳，晚上根本沒辦法睡」、「小年夜感冒至今，一直在期待診所開門」、「過完年診所要大爆滿了」。

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事實上，疾管署在年前就曾提醒，近期類流感門急診創近10個流感季同期新高，按照往年監測資料顯示，急診類流感就診人次於農曆春節期間達高峰，因此呼籲民眾假期外出、聚餐要做好手部衛生。

另外，包括胸腔科醫師李佳穎也發文表示，「大年初四開診，就是重感冒的醫師看一堆重感冒的病人」，他透露得了A型流感，咳嗽、發燒症狀比病患還嚴重。

李佳穎今天上午在臉書粉專發文表示，大年初四開診，就是重感冒的醫師看一堆重感冒的病人，「病人咳，醫師也咳，病人燒，醫師比你更燒」，甚至貼出一張趴在診間桌上休息的照片，並透露應該是被小孩傳染A型流感。不少網友也留言關心，「生病上班真的很辛苦，醫生多保重」、「你要撐住，病人還指望著你」、「早日康復啊」。

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