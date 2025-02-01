又是埔鹽順澤宮！加持投注站聚寶盆　助女移工1千元刮中1200萬

▲彰化女移工花1千元買刮刮樂，幸運刮中1200萬。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者游瓊華、唐詠絮／彰化報導

全台第二個「1200萬元大吉利」頭獎1200萬元獎落彰化！台彩證實，頭獎係由一名越南籍移工刮中，女移工則透露要將獎金全數寄回越南老家，自己繼續留在台灣工作。投注站表示，先前曾將店內的聚寶盆帶到埔鹽順澤宮加持，果然大發神威開出大獎。

刮出全台第二個1200萬元的是位在彰化的祥富彩券行，店家說，特地在門旁的財位放置一盆發財樹、聚寶盆及冠軍帽，年前還特地將聚寶盆帶到順澤宮加持，持求庇佑，結果真的財氣聚集，在大年初二晚上8點多，就刮出1200萬頭獎，非常感謝順澤宮加持。

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▲刮出頭獎的彩券行，開心地在門口張貼紅紙條慶賀。（圖／記者唐詠絮翻攝）



據了解，這名幸運兒與3位越南籍男性友人一同前來，中獎的女子看到「1200萬大吉利」的設計閃亮，一口氣買了4張，結果第一張第4個遊戲區就刮出1200萬元，讓她又驚又喜。

台灣彩券推出「1200萬大吉利」等春節期間限定刮刮樂，「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元，根據台彩統計至1月31日止，已刮出2個1200萬元、13個100萬元。