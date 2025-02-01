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比台人還瘋！彩券行員工曝「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

▲財神爺青睞！彰化女移工花1千元幸運刮中1200萬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化女移工幸運刮中1200萬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人過年都會買刮刮樂，盼能一秒致富！而一名彩券行員工透露，大部分的人相對保守，都買中獎機率100％的金蛇獎刮刮樂，反而外籍移工超敢刮。文章曝光後，另有店員也認證笑稱，「越南客人真的完全不手軟，2000塊在初二就被他們買光光，營業額完全靠他們！」

一名資深女店員在Threads透露，在彩券行工作8年之久，發現4個今年刮刮樂不一樣的新現象，首先是「越南朋友愛刮$2000不手軟」；第2個大部分民眾偏保守，寧願買保底賺100元的金蛇獎（500元面額）。

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第3點則是，「過年最多妖魔鬼怪出沒的行業絕對是彩券行」；最後則是AI選號超夯，「2025年，人人開始用ChatGPT選號碼」。

底下網友直呼，「還有叫寵物、嬰兒選號碼的」、「第2點跟第4點：這我」、「問GPT輸最慘，倒不如問彩券行的闆娘都比GPT厲害N倍」、「遇到有人現場問ChatGPT拿了10號...然後2000元當公益了」、「從來不買100%中獎率的，花500元中100元的感覺不開心」。

不少網友也認證，外籍移工真的很瘋刮刮樂，「公司的越南同事的確很愛刮刮樂」、「剛剛在彩券行外籍朋友真的不手軟，大家手上都是2000元刮刮樂，刮完再買2000元」、「過年在彩券行上班，越南客人真的完全不手軟，2000塊在初二就被他們買光光，營業額完全靠他們」、「欸真的！而且他們態度一般都很好，沒中也不會大爆氣什麼的，賓果也玩很兇！真的是最愛的業績好客人」、「越南同事去年花了一萬多買刮刮樂，有張2000元中10萬」。

說到「1200萬元大吉利」刮刮樂，台彩證實，全台第二個頭獎1200萬元獎落彰化，是由一名越南籍移工刮中。這名幸運兒與3位越南籍男性友人一同到店內，中獎的女子看到「1200萬大吉利」的設計閃亮，一口氣買了4張，結果第一張第4個遊戲區就刮出1200萬元，讓她又驚又喜。

這位幸運移工透露，要將獎金全數寄回越南老家，自己繼續留在台灣工作。根據台彩統計至1月31日止，「1200萬大吉利」已刮出2個1200萬元、13個100萬元。

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