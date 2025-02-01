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看完履歷薪水！人資轟「現在年輕人不知足」　同行逆風：丟臉死了

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO認為，應徵進來的人必須幫公司賺超過4萬。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

一名女人資在過年期間發文，先是痛批「現在年輕人都不知足」，接著自述收到不少碩士畢業的履歷，期望薪資有5至6萬，這讓她打槍直呼，該工作薪水只有3萬，新員工得幫公司賺到4萬才符合標準。文中她還提到，不管履歷寫得多好，只要打開IG、FB查看就能判定生活習慣，該文引發同行反噴「真是敗壞HR名聲！」

一名女網友在Dcard以「現在年輕人都不知足」為標題發文，她在某公司擔任人資，年前收到不少履歷，然而「很多大學碩士畢業的同學期望薪水都想5至6萬以上」，已經高於平均薪資了。

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原PO認為，求職者若能減少休閒娛樂的開銷，對薪資的需求就不會這麼高，而且就算履歷表寫得非常漂亮，但透過社交媒體如IG和FB一看，就能了解他們平常的生活習慣，進公司後往往只會聊天摸魚。

原PO還提到，這些求職者大多從事文書、美編或寫程式等工作，但每月的產值可能不到2萬元，而這份工作的薪資是3萬元，求職者必須幫公司賺超過4萬元，才能符合公司的需求。最後，原PO還說，若真是人才，早就會被公司錄用了。

文章曝光後，引發全場砲翻，「您在哪個公司，可以說出來避雷一下嗎」、「就慣老闆的走狗而已還沾沾自喜」、「看到IG、FB那一段，好膚淺的偏見，難怪你只能待在連5萬月薪都付不起的小公司」、「大過年的阿姨您就別引戰了」、「3萬？現在很多工讀生都3萬了，你在搞笑嗎」、「這家公司應該沒什麼前途，薪水3萬只比基本工資高一點點，要會文書又要會美編還要會寫程式，怎麼好意思出來po文」、「一堆HR很容易有大頭症，先看看自己的薪水吧」、「碩士起薪沒有4、5萬，真的覺得很糟蹋人欸」、「不是年輕人不知足，是您太奴」。

也有網友質疑，「我也是HR，但拜託您不要用這種口吻發文，我們的角色就已經很惹人嫌了，還是你是在反串啊」、「怎麼每隔一段時間就有這種文出現，是台灣人太奴還是怎樣，真是敗壞HR名聲」、「是不是來反串的？同行真心覺得丟臉死了」。

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