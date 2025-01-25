過年被問薪水！全場推爆「1答案」大好評：親友一定閉嘴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年期間可能要拜訪親友，或有親友來走訪，對晚輩來說，最討厭的就是被問到不想回答的問題。就有網友求助，過年就是一年一度拷問大會，三姑六婆親戚最愛八卦，「考古題：你現在工作薪水多少？究竟該怎麼回才得體又不失禮？」貼文引發眾人熱議，其中有網友的答案大獲好評，絕對讓對方一秒閉嘴。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「過年被問薪水多少該怎麼回才得體？」文中直呼，「又到了一年一度拷問大會，三姑六婆親戚最愛八卦，考古題：你現在工作薪水多少？究竟該怎麼回才得體又不失禮？」

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看到貼文後，就有網友留言，「關你屁事」、「問就是300萬」、「一個月200萬，反正他也不會去查」、「薪水多少？300萬，做什麼的？作夢。」其中，一派答案大獲好評，那就是跟「借錢」有關的答案，「每個月一千元，不夠生活，姑姑你借我錢」、「跟他借錢」、「敢問就說生活都不夠，跟他借錢」、「不夠吃飯，看要不要贊助。」

事實上，yes123求職網調查，若過年與家人、親戚聚會，最怕被問到的前5大難題，包括「現在薪水多少啊？夠用嗎？」「在做什麼工作？哪裡上班啊？」「年終獎金幾個月啊？」「有沒有正在交往的對象啊？」「打算什麼時候結婚？」等。yes123求職網發言人楊宗斌指出，親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。