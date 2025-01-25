旺季月入10萬！他嘆「養女友」存不到錢　1開銷全勸刪：佔太高

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

收入高，但是卻存不到錢！一名男網友表示，他是接案攝影師，淡季月收大約2～3萬，旺季多到十幾萬都沒問題，但因為女友無業，生活費都是他負擔。一想到下個月是超級淡季，收入可能只有2萬多，月初付完房租就沒有盈餘了，忍不住求助該怎麼辦，話題引發議論。

原PO在Dcard發文「收入還行但存不到錢」，他的工作是接案攝影師，行業淡旺季收入差別蠻大，淡季收入大約一個月2、3萬，旺季時月收入可以到十幾萬都沒問題。他透露，目前和女友住在一起，對方雖然物慾不高，但對吃和住比較要求，只是女方已經幾年都沒有工作了，生活費都是他負擔。

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男方說，之前兩人住在他家，收支壓力沒有那麼大，但後來搬出來租屋，他感覺自己的收入好像無法承擔兩個人在外生活，會開始不滿女友無法分攤生活費。他還在文中列出1月收支表，可以看到他1月的收入共11萬左右，但扣掉固定支出、營業支出和浮動支出，盈餘剩近3萬。

他提到，雖然盈餘還有近3萬，但下個月就是超級淡季，排定行程估計收入只有2萬多，等於付完2萬8的房租就沒了。另外，女友沒工作就算了，他也忍不住抱怨，家事都是他包辦，「每天很累，回到家她都躺在沙發上滑手機玩手遊，我還要去幫她煮飯。所以才會萌生還是分手對我更好的想法。」

看到貼文後，許多人秒點頭，「你是男友，不是管家，連打掃洗衣服都無法，不如單身來得好」、「不工作又不做家務，你圖他什麼，這種還要留著過年？」「這樣寫，導出的結論完全就是女友的問題啊！這表示你自己早就有答案了」、「所以女友到底為啥不工作== 趕快分手給她來點壓力啊！」

不過，也有網友建議原PO要加強理財觀，可以考慮重找租屋，「覺得你可以先從房租下手，兩個人收入又不穩定，租1.2萬的小套房就好」、「房租佔比太高了」、「你的收入月平均後並不高，在都市生活扣掉房租本就會不夠用，除非非常節省」、「不想勸分，先跟女友良性溝通吃和住每月的限制開銷，不能超過這些預算。或是建議女友去菜市場買菜自己煮，把外食費壓低。」