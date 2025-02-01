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DeepSeek竄紅！數發部警示公部門禁用　李彥秀：需釐清管制範圍

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸的AI程式「DeepSeek」一夕竄紅，引發全球關注。基於國家資通安全考量，數位發展部特別警示，公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI產品。對此，國民黨立委李彥秀今（1日）說，數發部有責任與義務釐清管制的範圍，難道連公立學校都要限制？若影響學術研究以及學生的學習，反而因噎廢食，數發部需進一步釐清。

李彥秀說，資安是國安的一部分，對於有資安疑慮的產品進行限制，並不是特例，但是數發部必須提出更多的說明，而不是「為禁而禁」。

李彥秀進一步指出，讓人擔心的是，數發部的禁令是依據2019年行政院公布實施的「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，範圍不僅是中央與地方政府，還包括公立學校、公營事業、行政法人以及自行或委外營運提供公眾活動或使用之場地。

李彥秀說，數發部有責任與義務釐清管制的範圍，難道連公立學校（大學、研究中心）都要限制使用DeepSeek？難道連活動場地也要限制使用DeepSeek？是否會影響學術研究以及學生的學習，反而因噎廢食，都需要數發部進一步釐清。

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