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DeepSeek掀資安疑慮 美國務院：將限制使用有風險工具

▲▼DeepSeek下載數超越ChatGPT。（圖／路透）

▲ DeepSeek成近日全球科技界話題。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓31日專電

DeepSeek旗下AI模型強勢崛起之際，也掀起資安疑慮，義大利緊急限制DeepSeek平台取用義大利用戶個資，美國海軍也要求人員避免使用。第一線處理美中關係的國務院是否跟進，一名發言人今表示，將限制任何使數據面臨風險的工具。

中國新創公司DeepSeek的AI模型引發外界質疑如何處理用戶個資，美國海軍基於潛在安全及道德問題，已要求人員避免以任何形式使用DeepSeek的AI模型。美國國務院一名發言人下午以電子郵件回覆中央社詢問時指出，將限制任何使國務院數據面臨風險的工具及科技。

「我們致力保護我們的資訊及基礎設施，採取一切必要措施確保最高等級的安全。」

這名發言人說，國務院利用現有的AI工具及基礎設施來避免重複建置，及降低成本和安全風險。這種方式確保國務院使用經過審查、安全且有效的AI解決方案。

美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也對白宮示警DeepSeek的資安風險。

兩人29日致函美國新國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）指出，DeepSeek在隱私政策中說明數據將流向中國，要求瓦爾茲考慮祭出既有行政命令限制美國關鍵基礎設施使用中國AI系統。

議員們並要求收緊輝達（NVIDIA）出口供給中國的H20晶片。兩人提到，輝達最新季報顯示收入有22%來自新加坡，呼籲瓦爾茲強化管控轉運晶片的第三國。

台灣數發部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。（編輯：陳慧萍）

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