公部門禁用DeepSeek　綠委：已多國反制「台灣速度應更快」

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的AI模型引發資安疑慮，國際間開始反制作為，數發部昨表示，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品。對此，綠委林俊憲今（1日）表示，DeepSeek確定是資安高度風險產品，很多國家已經快速地提出反對措施，台灣是深受威脅第一線，速度當然應該更快。

中國新創公司DeepSeek旗下AI爆紅，但引發資安風險、疑似盜用美國AI模型、藉此大外宣等疑慮，引起美、英、法、德、義、日等國家疑慮，其中多個國家已採取應對措施。

數位發展部昨表示，依行政院及所屬機關或機構使用生成式AI參考指引，業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關或機構同意公開的資訊，亦不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個人資料的問題。DeepSeek AI服務為中國產品，運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬危害國家資通安全產品。

數發部指出，為防範公務機關內部資訊在無法有效監管情況下外流並構成危害風險，台灣自2019年行政院公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已明確要求中央與地方機關或機構、公立學校、公營事業、行政法人及自行或委外營運提供公眾活動或使用的場地，限制使用危害國家資通安全產品。

對此，林俊憲表示，DeepSeek深度探索引發的事件，已經變成國際共同關注的重大事情，很多國家已經快速地提出反對措施，台灣公部門當然要盡快禁止使用，包含抖音也是，很多有高度風險的中國製造產品、軟體，公部門都該禁止。

林俊憲強調，更何況DeepSeek確定是資安高度風險產品，當國際上都在反制，台灣是深受威脅第一線，速度當然應該更快。