賣場推「24小時香腸販賣機」20秒開吃　7口味蒜香、飛魚卵都有

▲家樂福引進「香腸販賣機」24小時供應。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

過年期間全家出遊，或是想脫隊、一個人獨自過，24小時都有美食可以療癒五臟廟！家樂福除了先前「無人拉麵店」爆紅，如今新店店又引進「24小時香腸販賣機」，目前多達7種口味，除了熱賣的飛魚卵、蒜味，還有嚐鮮口味「鳳梨」，售價45到60元，只要20秒加熱就能吃。

▲香腸販賣機目前有7種口味。（圖／記者林育綾攝）

家樂福引進「香腸販賣機」，由屏東的知名香腸廠「香腸世家」供應，不過目前只在新北市新店店設置。香腸採冷藏保存，加熱時間只要約20秒，喜歡吃香腸的消費者只要透過自助販賣機台，選擇喜愛的口味，輕鬆、快速品嚐，24小時隨時想來一根都可以。

▲▼等候20秒加熱，輕鬆就能品嚐。（圖／記者林育綾攝）

目前香腸世家販賣機共有7種口味，包括：飛魚卵、香檬馬告、蒜味、四川麻辣、台灣味、剝皮辣椒，特別的是還有「鳳梨」新口味，售價從45元到60元，結帳方式支援多元支付。家樂福透露，此機台為試賣，還不確定會擺多久，但整個年節假期都會供應。

●24小時個人自助火鍋

看好一個人獨食商機，7-ELEVEN也推出「24小時個人自助火鍋」，在全台超過1500間門市導入「饗喫鍋火鍋專區」，主打24小時就近買，或可透過外送平台服務免出門，適合1到3人份，還能自助配菜加肉，滿足隨時開鍋需求。

▲7-11在全台超過1500間門市推出「饗喫鍋火鍋專區」。（圖／記者林育綾攝）

「饗喫鍋火鍋專區」規劃4個結構，包括「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」，攜手多家知名餐飲品牌如「太和殿」、「這一鍋」、「快享廚房」等推出湯底，還有「石二鍋」、「涓豆腐」等人氣火鍋料，多種小份量、專業選品火鍋周邊，輕鬆自由搭配，隨時幫自己來一鍋理想火鍋。

▲多種小份量、專業選品火鍋周邊，隨時都能輕鬆來一鍋。（圖／業者提供）