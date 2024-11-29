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7-11開賣「24小時火鍋」全面8折！小份量1-3人還可自助配菜加肉

▲▼7-11首創全新「輕火鍋」商模，即日起在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」適合1到3人份，24小時就近買、隨時開鍋。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11首創全新「輕火鍋」商模，即日起在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」適合1到3人份，24小時就近買、隨時開鍋。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

天氣冷隨時隨地都想吃火鍋，7-11 首創全新「輕火鍋」商模，即日起在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」，主打24小時就近買，或可透過外送平台服務免出門，適合1到3人份，還能自助配菜加肉，滿足隨時開鍋需求。

▲▼7-11首創全新「輕火鍋」商模，即日起在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」適合1到3人份，24小時就近買、隨時開鍋。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11首創全新「饗喫鍋火鍋專區」適合1到3人份，24小時就近買、隨時開鍋。（圖／記者林育綾攝）

根據內政部統計，2024年9月底平均每戶平均人口數僅2.5人，人口結構越來越精簡，小家庭、單人居住模式成主流。加上據外部市場統計，2至4人一起吃鍋比例最高，近7成消費者不分時段與季節，想吃鍋就開鍋。

7-ELEVEN洞察市場需求，以「輕火鍋」為概念，規劃全新「饗喫鍋火鍋專區」，主打適合1至3人享用的「輕火鍋」選擇，共有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」4大結構，多種小份量、專業選品火鍋周邊，隨時想開鍋都能輕鬆來一鍋。

▲▼7-11首創全新「輕火鍋」商模，即日起在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」適合1到3人份，24小時就近買、隨時開鍋。（圖／業者提供）

▲7-11首創全新「輕火鍋」商模，多種小份量、專業選品火鍋周邊，隨時想開鍋都能輕鬆來一鍋。（圖／業者提供）

商品選擇上，7-ELEVEN攜手知名餐飲品牌如「太和殿」、「紅豆食府」，推出獨家「超有料」火鍋湯底系列，簡單加熱後即可食用，1人吃鍋可微波即食，1家人吃鍋則可作為鍋底調味，還可購買蔬菜盤、火鍋料隨時加料。

另有「這一鍋」、「快享廚房」、「TATAS」等常溫個人湯底，冷凍則有「煮時光」、「石二鍋」、「涓豆腐」等人氣湯底和綜合火鍋料，免熬湯、零廚藝，也可享受熱騰騰的鍋物。

▲▼7-11首創全新「輕火鍋」商模，即日起在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」適合1到3人份，24小時就近買、隨時開鍋。（圖／記者林育綾攝）

▲即日起至12月10日，「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」指定品項「全面8折」優惠。（圖／記者林育綾攝）

即日起至12月10日，「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」指定品項「全面8折」優惠，包括火鍋料、湯底、生鮮肉品與蔬菜盤等，輕鬆自由搭配出理想鍋物。

另外，開啟OPENPOINT APP點選「OPEN NOW」，還可啟用foodomo、 Uber Eats、foodpanda外送服務，到「火鍋專區」方便快速下單，提供「外送」、「自取」整合式服務，在家享用或下班途中順道取餐都方便。

12月1日起至12月31日於foodomo選購7-ELEVEN火鍋專區指定冷凍與生鮮蔬果商品，滿499元享外送免運，單筆消費滿500元，再贈100點OPENPOINT點數，輸入指定優惠碼【饗喫鍋】滿499元再95折，最高可折100元，不用出門也能吃鍋。

▼7-11在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」。（圖／業者提供）

▲▼7-11首創全新「輕火鍋」商模，即日起在全台超過1500間門市推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」適合1到3人份，24小時就近買、隨時開鍋。（圖／業者提供）

●全聯火鍋祭「第2件5折」

全聯火鍋祭典即日起至12月5日，網羅百款名家湯底，除了熟悉滋味、熱銷湯底回歸，還有眾多獨家新品齊發！其中AI教父黃仁勳回台必訪的台北麻辣鍋名店「老撈」，攜手全聯獨家推出3款湯底，包括「總裁麻辣鴨血、名媛牛尾湯、神仙胡椒豬肚湯」，活動期間單包199元，第2件5折，平均每包只要149元。

▲全聯火鍋祭多款湯底「第二件5折」。（圖／業者提供）

而靠著花雕雞泡麵闖出一片天的台酒，也搶攻火鍋湯底市場，推出「傳香花雕雞火鍋湯底」，更看準近期全台颳起酸菜魚旋風，推出「秘製酒粕酸菜魚火鍋湯底」，使用台酒秘製酒粕，加上泡椒、花椒、酸菜等食材，期間單包249元，第2件同樣祭出5折優惠。

▼AI教父黃仁勳最愛「老撈麻辣鍋」3款湯底，全聯、大潤發獨家開賣。（圖／業者提供）

有最狂時尚鍋底之稱的「狂一鍋」，一舉登上2023年網路溫度計票選「10大超夯台式連鎖個人鍋物」第2名，今年與醬料達人「十味觀」強強聯手，推出「爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋」，即日起至12月5日全聯獨家開賣單包220元，第2件5折，蛤蠣控可把握。

▲台酒搶攻火鍋市場，推出「傳香花雕雞火鍋湯底」。（圖／業者提供）

同樣也是話題新品，包裝上印有大大的「動力火車」肖像，由匠研食品推出的「匠煮動力火鍋-搖滾麻辣血旺鍋」，鴨血搭配燙口辣湯，單包219元，第2件5折，平均每包164元，麻辣控可嚐鮮。

人氣品牌石二鍋推出的「汕頭沙茶鍋(1,318g)」特製沙茶以扁魚、蔥酥等拌炒，香氣四溢，12月5日前每盒特價319元；同品牌還有「王品嚴選醇香老酒麻油雞鍋(1760g)」使用純正麻油搭配馬祖老酒、爆香老薑片，嚴選台灣土雞腿肉熬煮，湯頭酒香撲鼻，即日起12月5日每盒349元，同期間王品全品項單筆每滿299元現折30元省更多。

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