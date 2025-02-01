今開搶！7-11咖啡買7送7、全家買3送3　超商開工小確幸一次收

▲7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了每月1日囤咖啡的時間！7-11除了推出「精品會員日」精品咖啡買7送7，適逢春節加碼延長5天，今（1日）起到2月5日都有優惠，緊接2月3日起還有開工打氣「濃萃美式買10送10」。全家限時今天上午10點開搶，Let's Café 大杯特濃拿鐵、特濃美式「買3送3」，可把握機會趁便宜買起來。

★7-ELEVEN

►2月1日～2月5日「CITY PRIMA 精品會員日」：

7-11在APP「OPENPOINT行動隨時取」每月1日的精品會員日，春節加碼延長5天，2月1日至2月5日指定精品咖啡「買7送7」。

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7，限量5萬組。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7，限量2萬組。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7，限量3萬組。

CITY PRIMA精品燕麥拿鐵4杯240元，限量2萬組。

▼7-11精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）



►2月3日至2月10日「開工打氣」咖啡優惠：

7-11自2月3日～2月10日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「開工打氣」優惠，CITY CAFE濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵買10送5、指定飲品4杯200元等。

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。

CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典)任選5杯200元，限量5萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。

CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。

CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。

CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅4杯200元，限量5萬組。

▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

►門市開工優惠

7-11全台門市在2月2日至2月6日，推出「Back To Office」活動，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵享「同品項第2杯10元」。

★全家

全家在2月1日限時一天，於APP隨買跨店取推出「全盈+PAY」會員限定優惠，Let’s Café 大杯特濃拿鐵、大杯特濃美式，同品項享「買3送3」，每位會員限購一次，使用自備飲料杯可再折5元。另外，單筆消費滿88元，還能抽iPhone 16。

▼全家Let`s Café 大杯特濃拿鐵、特濃美式「買3送3」。（圖／業者提供）

全家在2月3日至2月4日緊接推出「開工優惠」，APP隨買跨店取推出Let’s Café特大經典美式、大熱卡布奇諾「3杯99元」。私品茶55元飲品系列，不含抹茶「2杯69元」、私品茶65元飲品系列「2杯79元」。還有Fami!ce霜淇淋「2支59元」、茶葉蛋「30入288元」。

▼全家咖啡也有開工優惠。（圖／記者林育綾攝）



★萊爾富

為了幫上班族開工打氣，萊爾富自2月3日至2月9日，門市推出Hi café大杯系列「特濃美式咖啡（原價55元）」與「特濃拿鐵咖啡（原價65元），同品項「買1送1」。

2月2日至2月4日期間，萊爾富門市還有多款指定人氣飲品、能量飲、瓶裝咖啡、鮮食、餅乾等商品，最低下殺5折起。像是「樂法250 ml鋁箔私藏紅茶(單件售價12元)、「Hi cafe 大杯熱富桂紅棗茶」都享同品項「買1送1」。

▼萊爾富開工優惠，指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）