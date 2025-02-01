　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今開搶！7-11咖啡買7送7、全家買3送3　超商開工小確幸一次收

▲▼7-11超商春節優惠。（圖／業者提供）

▲7-11咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了每月1日囤咖啡的時間！7-11除了推出「精品會員日」精品咖啡買7送7，適逢春節加碼延長5天，今（1日）起到2月5日都有優惠，緊接2月3日起還有開工打氣「濃萃美式買10送10」。全家限時今天上午10點開搶，Let's Café 大杯特濃拿鐵、特濃美式「買3送3」，可把握機會趁便宜買起來。

★7-ELEVEN

►2月1日～2月5日「CITY PRIMA 精品會員日」：

7-11在APP「OPENPOINT行動隨時取」每月1日的精品會員日，春節加碼延長5天，2月1日至2月5日指定精品咖啡「買7送7」。

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7，限量5萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7，限量2萬組。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7，限量3萬組。
CITY PRIMA精品燕麥拿鐵4杯240元，限量2萬組。 

▼7-11精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

▲▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

►2月3日至2月10日「開工打氣」咖啡優惠：

7-11自2月3日～2月10日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「開工打氣」優惠，CITY CAFE濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵買10送5、指定飲品4杯200元等。

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。
CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典)任選5杯200元，限量5萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。
CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。
CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅4杯200元，限量5萬組。

▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

►門市開工優惠

7-11全台門市在2月2日至2月6日，推出「Back To Office」活動，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵享「同品項第2杯10元」。

★全家

全家在2月1日限時一天，於APP隨買跨店取推出「全盈+PAY」會員限定優惠，Let’s Café 大杯特濃拿鐵、大杯特濃美式，同品項享「買3送3」，每位會員限購一次，使用自備飲料杯可再折5元。另外，單筆消費滿88元，還能抽iPhone 16。

▼全家Let`s Café 大杯特濃拿鐵、特濃美式「買3送3」。（圖／業者提供）

▲▼全家Let`s Café 大杯特濃拿鐵、特濃美式「買3送3」。（圖／業者提供）

全家在2月3日至2月4日緊接推出「開工優惠」，APP隨買跨店取推出Let’s Café特大經典美式、大熱卡布奇諾「3杯99元」。私品茶55元飲品系列，不含抹茶「2杯69元」、私品茶65元飲品系列「2杯79元」。還有Fami!ce霜淇淋「2支59元」、茶葉蛋「30入288元」。

▼全家咖啡也有開工優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家咖啡。吉伊卡哇咖啡杯。（圖／記者林育綾攝）

★萊爾富

為了幫上班族開工打氣，萊爾富自2月3日至2月9日，門市推出Hi café大杯系列「特濃美式咖啡（原價55元）」與「特濃拿鐵咖啡（原價65元），同品項「買1送1」。

2月2日至2月4日期間，萊爾富門市還有多款指定人氣飲品、能量飲、瓶裝咖啡、鮮食、餅乾等商品，最低下殺5折起。像是「樂法250 ml鋁箔私藏紅茶(單件售價12元)、「Hi cafe 大杯熱富桂紅棗茶」都享同品項「買1送1」。

▼萊爾富開工優惠，指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
逢甲夜市鹽酥菇「100元賣麵衣」？情侶反被老闆嗆：吃不起別來
NET、UNIQLO滿滿人潮！他曝1差異　內行揭原因
美67死空難「華裔新星少女」殞落　最後IG貼文曝光
快訊／初四不平靜！　高雄公寓清晨失火1命危
初三國道貪食蛇！　屏東-桃園塞9.5小時：比日本來回還久

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今開搶！7-11咖啡買7送7、全家買3送3　超商開工小確幸一次收

外國人超愛！美國頂呱呱「2大限定品項」曝　台灣僅3門市吃得到

過年最夯外送美食排行大公開！加碼看年度爆紅美食

白癡公主監製八點檔大逆轉！婆媳和解竟靠「益生菌」網笑翻：這才是我要的年味

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

今開搶！7-11咖啡買7送7、全家買3送3　超商開工小確幸一次收

外國人超愛！美國頂呱呱「2大限定品項」曝　台灣僅3門市吃得到

過年最夯外送美食排行大公開！加碼看年度爆紅美食

白癡公主監製八點檔大逆轉！婆媳和解竟靠「益生菌」網笑翻：這才是我要的年味

友借27萬跑了！她幫作保衰「被下海」　結局曝光

獨／兇手工頭正面曝！哥失聯遭棄屍屏東　妹千字文控3千元奪命

開春溝通大升級！跟達人學「高EQ說話術」2025輕鬆走上職場高峰

寶可夢限量商品今開賣　現場又見黃牛阿婆夜排

接待中心樣品屋的「10大陷阱」　大揭秘

快訊／初四不平靜！　高雄公寓清晨失火1死

NET、UNIQLO滿滿人潮！他曝1差異　內行揭原因

主管不只一次被告性侵未遂都沒事！　女主播怒揭「遭羞辱壓強親吻」

1735隻浪浪找到家！高市動保處＋民間　4大認養管道認養率大增17%

騎車抽菸被抓包高速狂飆10公里　騎士逃20分鐘下場更慘

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

消費熱門新聞

今開賣！7-11咖啡買7送7、全家買3送3

美國頂呱呱2大夯品台灣僅3門市販售

白癡公主八點檔大結局！婆媳和解竟靠「益生菌」

沒事故也塞車？這支影片說分明

知名大賣場史上最優惠！美國醫生指定推薦的超夯營養品

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

過年最夯外送美食排行大公開

全台量販超市「過年營業時間」一次看

快訊／7-11開出2張千萬發票

麥當勞「黃金5大品項」大公開

連鎖速食店過年營業時間懶人包

超商咖啡春節買1送1！連假優惠一次看

全聯、家樂福「2025新年福袋」今開搶　4大超商推超過百款

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

更多熱門

相關新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票

快訊／7-11開出2張千萬發票

113年11、12月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「13965913」、200萬元特獎號碼則是「29892710」。7-11稍早公布中獎名單，一共開出2張千萬發票、1張200萬，以及7張雲端專屬百萬發票。

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

暖暖包買1送1！超商迎戰低溫優惠

暖暖包買1送1！超商迎戰低溫優惠

咖啡買1送1！超商春節優惠懶人包

咖啡買1送1！超商春節優惠懶人包

7-11「美樂蒂、酷洛米」夢幻同台推20款周邊！

7-11「美樂蒂、酷洛米」夢幻同台推20款周邊！

關鍵字：

超商咖啡優惠咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

初四迎財神！7大地雷一次看

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

晚婚但會很幸福三大星座！

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

即／彰化惡火再添1死　一家四口母宣不治

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面