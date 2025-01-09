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全家春節「唐老鴨杯」超萌！合作迪士尼3大活動　刮刮卡中獎100％

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

▲全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店春節限定「唐老鴨杯」，未上架就先受到討論矚目！如今全家公布與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動，除了有療癒唐老鴨捏捏球、飯糰和搖搖茶吧新包裝，還有中獎率100%的「新春好運呱呱卡」。

全家便利商店與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，可說是虛擬富豪榜冠軍，推出「全家金賀鴨」3大主題活動：

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

▲全家限量推出「新春好運呱呱卡」中獎率100%。（圖／全家提供）

活動1：新春好運呱呱卡

過年輕鬆討喜氣，即日起全家限量推出「新春好運呱呱卡」每張售價200元，內含「200元禮物卡」，還能獲得加碼的全家購物金，保證100%中獎，最高有機會刮中1488元購物金。好運呱呱卡設計以多金鴨「史高治叔叔」懷裡抱著厚厚一疊鈔票，搭配金幣點綴，象徵新的一年能夠像史高治叔叔一樣財運滾滾來。

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

▲全家與迪士尼合作推出超萌「唐老鴨系列捏捏球」，共有6款角色。（圖／全家提供）

活動2：超萌唐老鴨系列捏捏球

新年為自己添購開運小物，全家與迪士尼合作推出超萌「唐老鴨系列捏捏球」，共有6款角色，除了有經典角色的唐老鴨、黛西鴨、象徵財運的多金鴨「史高治叔叔」，以及唐老鴨的3個可愛姪子，每一款都萌翻。即日起至2月4日單筆消費滿168元，就能加價49元入手，一起捏出好運氣，捏捏球隨機出貨，數量有限，售完為止。

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

▲「搖搖茶吧」換上春節限定新包裝，搭配可愛的唐老鴨家族。（圖／全家提供）

活動3：全家金飯糰、搖搖茶吧新包裝

全家「金飯糰」、「搖搖茶吧」換上春節限定新包裝，以多金鴨「史高治叔叔」為主角設計，躍上金飯糰包裝，共推出6種款式，包含經典的肉鬆、鮪魚飯糰。另外在搖搖茶吧杯子，則是以象徵福氣的紅色為底色，搭配可愛的唐老鴨家族，在新的一年喝出金運。

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

▲「金飯糰」換上春節限定新包裝。（圖／全家提供）

●全家獨家萌系商品

除此之外，全家也推出一系列獨家軟萌商品，讓新年滿滿療癒感。首推來自日本人氣插畫家金澤信的角色「OHIGE no PON 胡子碰碰」，化身為多款實用又可愛的周邊好物，包含「胡子碰碰造型馬克杯、造型夜燈組」等。另有獨家「歐拉夫陶瓷杯」，隨杯還附贈巧克力沖泡飲，在寒冬帶來溫暖，優惠價439元，獨家商品數量有限。

▼全家也推出一系列獨家軟萌商品，包含胡子碰碰造型馬克杯、歐拉夫陶瓷杯。（圖／全家提供）

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

●家樂福超萌IP禮盒、零食

家樂福也推出多款IP聯名造型禮盒，今年更勝去年數量，超過20多款，包括萬歲牌維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒，設計成造型存錢筒；喜年來Hello Kitty金牛角禮盒，送束口便當袋；樂天小熊這波結合台灣風情，大送方形靠枕。

經典IP還有三麗鷗酷洛米、寶可夢、迪士尼等，在去年掀起搶購的蠟筆小新大型造型桶，今年換成小葵擔當，上架就獲得高度關注，也成為今年新IP寵兒！

▲▼家樂福年貨大賞。（圖／業者提供）

▲▼家樂福年貨零嘴、伴手禮聯名多款IP。（圖／業者提供）

▲▼家樂福「2025年福袋」公布，同時舉行年貨大賞。（圖／家樂福提供）

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