「巨無霸辛拉麵」超商獨家！團購人氣「巨桶神級拌麵」超市買得到

▲全家獨賣「超巨版辛拉麵」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「超巨版辛拉麵」來了！辛拉麵幾乎年年奪下異國泡麵排行榜首，全家近來獨家推出「農心超巨辛杯麵分享組」，巨無霸的杯麵外型，外層同時有保冷袋功能，時尚又實用，裡頭有6杯辛杯麵。另團購人氣王「和秋大桶麵」也是巨大桶外型，內有2種神級拌麵口味，年節送禮或自家囤糧都適合！

▲「超巨版辛拉麵」內含6杯辛杯麵。（圖／記者林育綾攝）

「辛拉麵」長年受到國人喜愛，每年幾乎都奪下異國泡麵排行榜冠軍，許多人在天冷、深夜追劇肚子餓、嘴饞等，都忍不住來一碗，可說是家中糧食櫃常態必備的速食。而全家便利商店近來規劃新年端架，販售多款春節獨家商品，「超巨版辛拉麵」就是其一。

「超巨版辛拉麵」內含6杯辛杯麵，無論獨自享用或與家人、好友分享都適合，而外層的巨大杯麵體則是一個保冷袋，時尚可愛，又兼具實用，優惠價439元。

▲全家獨家特色限定商品還有「蠟筆小新日式鐵板炒麵」。（圖／業者提供）

全家獨家特色限定商品還有「蠟筆小新日式鐵板炒麵」，更有10款角色貼紙隨機附贈，原價699元，優惠價499元。

▲團購人氣王「和秋大桶麵」，巨大桶外型超霸氣。（圖／業者提供）



另外，網紅推薦的團購人氣王「和秋大桶麵」，如今在Mia C’bon就能買得到！巨大桶外型超霸氣，內涵兩種口味神級拌麵，共16包，增量30%大滿足。

▲▼「和秋大桶麵」內涵2種口味拌麵。（圖／業者提供）



其中「麻醬香拌麵」有8包，素食可食用，飽滿芝麻粒研磨成香濃芝麻醬，天然黃豆、小麥恆溫發酵，純釀造甘醇醬油。「香麻辣拌麵」也有8包，以10多種辛香料調配、豆瓣醬拌炒，純釀醬油＋蔬果釀造烏醋。兩款拌麵都是香氣樸實，煮久不爛，原價999元，特價899元。