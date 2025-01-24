暖暖包買1送1、關東煮買4送1！超商迎戰年假低溫　百項保暖品優惠

▲迎戰低溫，7-11推出保暖商品優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

氣象署預報小年夜（1月27日）將有強烈冷氣團南下，7-ELEVEN提前祭出多項抗寒保暖品優惠，超過百項商品，包括暖暖包、熱飲、熱食等，陪民眾春遊時禦寒。全家在春節連假9天，也於門市推出咖啡「買1送1」。

▲7-11滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選買4送1」。（圖／業者提供）



●熟食區優惠

7-11祭出多項熟食優惠，即日起至2月18日推出滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選買4送1」優惠，滷味、關東煮指定商品整包購買「第二包65折」。特別推薦滷味新品「雞胗串」，還有炭香風味的「大雞腿」。

另外熱食自助區的「蒸玉米」、「蒸烤雙吃地瓜」也擴大導入至限定門市販售，讓消費者可在途經交通轉運、觀光景點周遭門市就近補充熱量。

▲冷藏冷凍溫補湯品。（圖／業者提供）

●冷藏湯品、溫補熱食

7-11冷藏冷凍區提供多樣化的溫補熱食，業者觀察到春節期間，冷藏湯品銷售平均可較平時成長2成，除了販售個人化規格的「膳馨佛跳牆」，也有調味較清淡使用白蘿蔔、生薑等食材烹調的湯品「膳馨原盅厚菇燉雞湯」、「永心鳳茶剝皮辣椒燉雞盅」、「海瑞摃丸湯」、「馨苑薑絲鱸魚湯」等。

即食微波的冷凍鍋物跟湯品，包括自有品牌「Homeal家藏美味」與人氣火鍋專門店「石二鍋」合作，獨家推出冷凍即食「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」，簡單復熱就能開鍋。其他還有麻油雞湯、羊肉爐、黑蒜雞湯、胡椒豬肚雞湯、藥膳排骨湯等滋補燉湯。

另外冷藏美味鮮食聯名系列，有「可口紅燒牛肉麵」、「銀座篝-雞白湯拉麵」、「加賀屋-炙烤魚排烏龍麵」等獨家開發微波即食商品，想吃暖暖的鍋物、湯麵，到超商隨時就能來一碗！

▲暖暖包「買1送1」、「第二件5折」。（圖／業者提供）

●暖暖包優惠

7-ELEVEN觀察到入冬後溫差超過5度以上，便帶動保暖商品臨時性購買需求，又以暖暖包銷售翻倍，即日起至2月4日推出指定品項暖暖包任選最低「買1送1起」、小白兔暖包任選「第2件5折」等優惠。

●GODIVA 醇濃熱巧克力加碼延長

7-ELEVEN與比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，今年第8度攜手，推出由巧克力大師Chef Sebastien Bauer精心研製主廚特調，全新升級配方「GODIVA 醇濃熱巧克力」，呈現歐式特有奢華濃厚可可風味。好評優惠再延長，即日起至2月18日推出單杯75元，同步推薦加價429元預購「GODIVA 法蘭絨毛毯」或「GODIVA 品牌保溫杯」。

▲超商春節咖啡優惠。（圖／業者提供）

●咖啡熱飲優惠

即日起至1月28日，7-11於門市也推出咖啡熱飲優惠，過年期間跟親朋好友出遊，一起分享熱呼呼的咖啡、茶飲還能省一波。

CITY CAFE大杯美式，原價45元，4杯100元。

CITY CAFE大杯拿鐵，原價55元，3杯100元。

CITY PRIMA中杯精品美式，原價80元，2杯100元

CITY PRIMA中杯精品拿鐵，原價90元，2杯100元。

CITY PEARL珍珠奶茶，原價60元，2杯100元。

CITY TEA四季春青茶，原價35元，4杯100元。

▲全家新春咖啡優惠，連續9天買1送1。（圖／業者提供）

★全家咖啡熱飲優惠

全家也在今（1月24日）於APP快閃推出「隨買跨店取」單日限定52折起：

Let's Café特濃經典美式（原價55元），350杯9999元，平均一杯 28.57元。

Let's Café特濃經典拿鐵（原價65元），295杯9999元，平均一杯 33.89元。

私品茶65元飲品口味任選，295杯9999元，平均一杯 33.89元。

（可兌換至2027年12月25日，可慢慢喝或揪親友共享。）

而1月25日至2月2日，連續9天連假，將在門市推出指定咖啡「買1送1」：

Let’s Café大杯單品美式，原價100元，買1送1。

Let’s Café大杯單品拿鐵，原價110元，買1送1。

Let’s Café特濃美式，原價55元，買1送1。

Let’s Café特濃拿鐵，原價65元，買1送1。

搖搖茶吧焙茶拿鐵、柳橙香柚綠茶，原價65元，第二杯10元。

Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋、阿芙佳朵，不限口味「第2件5元」。





▲萊爾富春節限時3天買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富咖啡優惠

即日起至2月4日，門市也推出「中杯橙香美式咖啡」或「大杯美式咖啡」，任2杯66元。「大杯橙香拿鐵咖啡」或「拿鐵咖啡」，任2杯88元。

春節加碼優惠，1月27日至1月29日限時3天，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、大杯熱富桂紅棗茶都享「買1送1」。