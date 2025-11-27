肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

▲肯德基聖誕巨大桶回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

聖誕節將至，肯德基今天宣布「聖誕巨大桶」回歸，一桶就能吃到全新「雪花乳酪脆雞」、「奇巧可可流心三重奏蛋撻」與「草莓奶油比司吉」，還有4大經典夯品，全台限量1萬桶，12月1日前於PK雙饗卡APP搶先預購，12月2日正式開賣。

▲聖誕巨大桶今年以K-XMAS為主題。

肯德基「聖誕巨大桶」今年以K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，搭配禮物盒設計，內含雪花乳酪脆雞4塊、奇巧可可流心三重奏蛋撻3顆、草莓奶油比司吉2個，以及咔啦脆雞4塊+原味蛋撻3顆+黃金超蝦塊2份與鱈魚圈圈1份，售價1099元，售完為止。

肯德基指出，「雪花乳酪脆雞」為冬季限定新品，以金黃酥脆的咔啦脆雞為基底，撒上細緻乳酪粉，12月2日起至1月12日開賣，並提供「雪花乳酪脆雞XL全明星餐」、「雪花乳酪脆雞雙人餐」2款套餐組合，售價249元起。

▲達美樂推出3款新品。

▲「一擲High狂歡盒」可吃到3款新品。

達美樂也將於12月1日起推出3款新品迎接聖誕。「頂鮭豪牛雙饗披薩」選用炙烤鮭魚肚搭配炭燒牛肉，限時半價459元；「相思抹茶火山披薩」點綴綿密紅豆、Q彈麻糬，搭配濃郁抹茶火山，限時半價399元。「起司火山口拼盤」集結香烤雞條、鱈魚星星、香烤薯球與蝴蝶酥等副食，搭配起司火山，優惠價499元。

達美樂還推出限量「一擲High狂歡盒」，一盒即可吃到上述3種新品，12月1日起於全門市開放訂購，優惠價1399元。

同步開賣「澎湃狂饗套餐」，含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+經典／招牌系列大披薩1個+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價1199元；「歡聚豐盛套餐」，含頂鮭豪牛雙饗大披薩1個+紫薯地瓜球1份+蝴蝶酥8個+起司麻吉酥1份+1.25L大可樂，優惠價799元。