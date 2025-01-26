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金蛇年迎新春　南消五大家樂福新仁店防災宣導

▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節即將到來，不少民眾趕在過年前趕辦年貨，家樂福新仁店辦理年貨專區吸引許多民眾前往採買年貨，南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。

▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藉由體驗攤位進行宣導，近距離與民眾進行防火宣導，落實全民防災教育，活動現場設有各式消防體驗：第一關:住警器模擬屋宣導(透過自製藍芽連動式住警器濃煙模擬屋，吸引民眾的眼球並提高趣味性，學習防火防災對策，進而教導災難中如何避難逃生，以期具備消防常識並強化防災宣導效果)、第二關:CPR學習操作(了解CPR使用情境及正確操作方式)、第三關:居家防災宣導(讓民眾透過宣導看板及影片進行闖關有獎徵答，學習防災資訊外，也能體驗消防人員在搶救災害時的工作內容，藉由趣味問答方式讓民眾了解火災預防的重要性)、第四關:消防器材展示 (提供消防體驗及器材展示介紹，讓民眾了解消防勤務的繁重，是需要體力的勤務工作；體能訓練、器材運用都是平日訓練內容)。

▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防宣導時間時逢春節前夕及寒流來襲，因此宣導寒流來襲家戶用火用電瓦斯需更謹慎，針對一氧化碳中毒、電暖器的使用、住警器安裝及年節期間有關爆竹煙火使用注意事項更需注意，加強宣導防災安全，有效落實用火、用電使用，以達防災重於救災，離災優於防災觀念。

▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」藉此活動過程介紹居家住警器裝設重要性及向民眾傳達防災防火觀念宣導，住宅用火災警報器簡稱「住警器」，住警器不僅價格便宜，且能及早警示火災發生，爭取更多時間採取初期滅火行動及避難逃生，有效減少財產損失與生命危險。

▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，為了響應2025年度119消防節，並配合農曆春節期間的防火宣導，消防局鼓勵民眾購置安裝住警器，符合規定者可參加抽獎。獎項優渥，希望市民踴躍參加，詳情請至官網查詢：https://tncfd119.vrworld.com.tw/index.php

▲南消五大隊文賢分隊結合賣場活動，於年節前夕舉辦大型商場及公共場所防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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