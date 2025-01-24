超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

▲超商搶先公佈開工小確幸，7-11將祭出咖啡「買7送7、買10送10」可趁機囤。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

連假9天即將來臨，超商除了推出春節優惠，也搶先公布開工小確幸！7-11除了在APP 每月1日會員日推出精品咖啡「買7送7」加碼延長5天，緊接2月3日起還有開工打氣「濃萃美式買10送10」，期間門市還有第二杯10元！全家則推出美式、卡布奇諾3杯99元，還推出會員限定「50元、100元購物金」免費搶。

★7-ELEVEN

●門市開工優惠

7-11全台門市在2月2日至2月6日，推出「Back To Office」，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵享「同品項第2杯10元」。

●APP開工優惠

7-11在APP「OPENPOINT行動隨時取」將開工優惠延長加碼！每月1日的精品會員日，這次加碼延長5天，2月1日至2月5日指定精品咖啡「買7送7」。

►「2月1日～2月5日」CITY PRIMA 精品會員日：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7，限量5萬組。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7，限量2萬組。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7，限量3萬組。

CITY PRIMA精品燕麥拿鐵4杯240元，限量2萬組。

▼7-11精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

2月3日至2月10日則推出「開工打氣」優惠，CITY CAFE濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵買10送5、指定飲品4杯200元等。

►「2月3日至2月10日」開工打氣：

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。

CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典)任選5杯200元，限量5萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。

CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。

CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。

CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅4杯200元，限量5萬組。

▼7-11開工打氣，濃萃美式買10送10。（圖／業者提供）

★全家

全家開工除了推出指定咖啡「3杯99元」，2月2日起消費滿額就送「好神刮刮卡」，還有50元、100元購物金免費拿，指定商品買1送1，再抽價值20萬999純金。

▲全家開工特大經典美式、大熱卡布奇諾「3杯99元」。（圖／業者提供）

●全家咖啡、霜淇淋優惠

全家APP隨買跨店取，2月3日至2月4日推出多項優惠：

Let’s Café特大經典美式、大熱卡布奇諾「3杯99元」。

私品茶55元飲品（不含抹茶）2杯69元。 私品茶65元飲品（口味任選）2杯79元。

Fami!ce霜淇淋2支59元。 茶葉蛋30入288元。

▲全家開工送「好神刮刮卡」。（圖／業者提供）

●開工好神刮刮卡

2月2日早上8點起，全店指定商品滿200元，即贈1張「開工好神刮刮卡」(不累贈)，數量有限，送完為止，每張共有「A、B、C」3區，共3次中獎機會。

A區：購物金，最多可獲200元購物金。

B區：限定商品買1送1，包括大杯單品美式/拿鐵、喝的霜淇淋、純黑後可可、FMC黃金蕎麥茶等。

C區：抽獎區，可抽價值逾20萬的999純金1名。

●消費滿額送禮

2月5日至3月2日期間，周末五六日於店內消費指定商品滿額688元，免費送好禮3選1兌換券（好禮有：廚房紙巾一串、全脂或低脂鮮乳、雪餅，不累贈)。若同時使用指定支付（如全盈+PAY、玉山wallet、台新信用卡、玉山信用卡等7大信用卡）滿300元，可再折抵30元，每筆滿額不累贈，送完為止。

2月5日至2月9日，全家會員於店內消費Fa點兩倍贈，單一會員於活動期間內最高贈1000點。

●購物金50元、100元免費送

全家APP中的「優惠趣」，限時搶購物金50元（消費滿500元可折抵）、100元（消費滿1000元可折抵），領券時間為2月4日(二)、2月13日(四)、2月20日(四)、2月27日(四)上午10點，每會員每周限領一張。

▲萊爾富開工優惠，指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富

為了幫上班族開工打氣，萊爾富自2月3日至2月9日，門市推出Hi café大杯系列「特濃美式咖啡（原價55元）」與「特濃拿鐵咖啡（原價65元），同品項「買1送1」。

2月2日至2月4日期間，萊爾富門市還有多款指定人氣飲品、能量飲、瓶裝咖啡、鮮食、餅乾等商品，最低下殺5折起。像是「樂法250 ml鋁箔私藏紅茶(單件售價12元)、「Hi cafe 大杯熱富桂紅棗茶」都享同品項「買1送1」。