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黃勢芳接任阿管處處長　優化園區服務競爭力爭取國際能見度

▲▼ 阿里山管理處處長黃勢芳接任，將致力開拓阿里山國際級旅遊服務 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

▲阿里山管理處處長黃勢芳（圖右２）接任，將致力開拓阿里山國際級旅遊服務 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導


交通部觀光署日前布達全國7個管理處首長人事調整，阿里山國家風景區管理處由原任馬祖國家風景區管理處黃勢芳處長接任，黃處長曾任交通部觀光局技術組組長、國際組組長、交通部臺灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處副處長等要職，熟稔工程、國際觀光事務，對於未來阿里山的林業鐵路觀光、國家風景區工程建設發展，能借鏡國際觀光行銷的角度，讓世界看見阿里山。

▲▼ 阿里山管理處處長黃勢芳接任，將致力開拓阿里山國際級旅遊服務 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

▲ 阿里山管理處新任處長黃勢芳（圖右１） 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）


黃勢芳表示，阿里山日前榮獲紐約時報評為2025年全球最值得造訪52處景點的第19名，是臺灣唯一上榜的旅遊目的地，可見阿里山擁有國際知名度的自然景緻、深厚的人文底蘊及獨特的觀光遊憩資源，未來將持續致力於國際觀光景點行銷及永續觀光建設；在政策面，本處依循交通觀光署政策作為主體，以「服務遊客」為目的，轄內的各項遊客服務設施，應更逐步優化，讓景區的設施服務品質提升，吸引國內外際觀光客到訪，未來將秉持著「永續韌性」及「數位創新」雙軸轉型的理念，進一步優化阿里山觀光服務競爭力。


觀光服務是需要與在地產業夥伴共同經營，因此，為引領遊客深刻體驗阿里山國家風景區自然與人文之美，滿足遊客多元需求，後續將精進阿里山「永續旅遊推廣」、「體驗場域營造」及「智慧旅遊應用」；此外，也將更加深入轄區在地，了解在地業者的需求，解決觀光業者的問題，攜手各部會機關、地方政府、鄉公所及在地相關協會等單位跨域協力合作，促進在地觀光產業更具韌性且蓬勃發展。


更多活動資訊請至阿里山國家風景區管理處官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

 
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關鍵字：

阿里山國家風景管理處黃勢芳

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