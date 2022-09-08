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阿管處「部落鄒年慶」開跑　體驗阿里山原民文化深度旅遊之美

▲▼ 2022年阿里山部落鄒年慶系列活動開跑！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 2022年阿里山部落鄒年慶系列活動開跑記者會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)與鄒族九大部落聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」，8日於觸口遊客中心舉辦「阿里山部落鄒年慶」記者會，由來自阿里山鄒族的「風笛euvuvu表演藝術團」以精采鄒族樂舞揭開活動序幕，熱情邀約各地好友們一起來阿里山部落做客，感受鄒族部落的迷人景致，並深入體驗在地多元的鄒文化魅力。

▲▼ 2022年阿里山部落鄒年慶系列活動開跑！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 阿里山風景管理處洪維新處長。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山管理處洪維新處長表示，阿里山鄒族傳統生活與豐富的生態旅遊資源可說是全台獨一無二的文化瑰寶，推出「阿里山部落鄒年慶」是為尊重部落，並在鄒族傳統文化下，與部落一起推動具在地特色的主題活動，而這一系列的活動頗受族人與外界人士的肯定與支持，即將登場的是11月19-20日「茶山hufu涼亭節」及12月3-4日「逐鹿分享節」，為年終秋、冬之際最佳深度旅遊推薦行程，歡迎全台好朋友們一起來部落做客，體驗山中傳奇「阿里山部落鄒年慶」的獨特魅力。

▲▼ 2022年阿里山部落鄒年慶系列活動開跑！ 。（圖／記者翁伊森攝）

另外深受大家喜愛的「muni音樂季」樂舞交流活動，也將在10月1日熱情登場，雖然去年深受疫情影響，仍吸引許多遊客熱情參與，成為了近年來中台灣最受歡迎的音樂盛會之一。此次除了yupasuengi、塔山之歌~來吉鄒族古謠傳唱隊等在地優秀鄒族樂舞團體參加演出之外，亦將邀請來自阿美族、排灣族、布農族等其他族群樂舞團體帶著精湛表演一同共襄盛舉，不同文化碰撞產生絢爛的藝術花火，為muni音樂季帶來精釆絕綸的視聽高潮，更讓身處其中的人們感受來自阿里山最嘹亮歌聲的震撼與感動。

阿里山管理處近年來協助九大部落推廣部落小旅行獲得廣大迴響，如鹿境隨俗～一路玩到底、達娜伊谷忘憂小旅行、新美niahosa獵人傳奇、茶山hufu慢旅行、樂野lalauya啡常快樂、達邦kuba鄒式小旅行、特富野大社文化巡禮、里佳藍色部落賞金獵人及塔山下的山豬部落等9條經典行程，誠摯邀請大小朋友們一同感受阿里山最動人的部落之旅。
更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

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關鍵字：

部落鄒年慶阿里山國家風景管理處洪維新

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