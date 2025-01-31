南鯤鯓國運籤抽下下籤！解籤師曝「比去年好點」：重點在第3句

▲南鯤鯓代天府國運籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者鄺郁庭／綜合報導

南鯤鯓代天府固定每年大年初一抽取國運籤，曾在2015年抽取「武則天坐天」籤文，隔年蔡英文成功當選總統，因此聲名大噪。今年廟方抽出籤文為「一重江水一重山／誰知此去路又難／任他改求終不過／是非終久未得安」，廟方說明「字面上來說，是下籤、下下籤」。對此，籤詩粉專「興趣使然的解籤師」表示，其實今年的籤比去年的要好上一點，重點則在籤詩第三句。

「興趣使然的解籤師」30日表示，仔細閱讀南鯤鯓抽出的國運籤後，他認為其實比去年的籤要好上一點，至少南鯤鯓王爺有給出解方。他指出，南鯤鯓的幹部在解籤時已經講得滿清楚了，包括籤詩故事的典故出自《封神演義》，至於為何會直接講破這是張「下下籤」，「因為南鯤鯓的籤詩解就用白話文寫著『是一隻下下籤，運勢低迷，重重關卡』。」

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在解籤前，他想告訴大家，今年的籤詩「第三句」才是重點。他分析，今年的籤其實是去年國運籤的續集，想想去年籤詩的最後一句是「官法如爐不自由」，當時他的解釋是「像一隻燒得極燙手的爐子，要搬動會被燙傷」，用以解釋國會三黨不過半，執政黨政策難以推行。

配合今年國運籤，解籤師直言前兩句要一起看，第一句「一重江水一重山」有兩種解讀，「第一是整個台灣乃至於台灣執政當局都面臨重重關卡，不只在政治上，經濟、社會、國際能見度，都會受到更大的壓迫；第二，是要執政當局『選邊站』，其實更精準的說法，是要在兩條路線中選擇一條，依照目前的政治情勢，應該就是在『協商與對抗』之間做出抉擇。」至於第二句的「誰知此去路又難」，他覺得該解讀為執政黨在今年的政策推動上，仍是窒礙難行。

解籤師接著提到第三句「任他改求終不過」非常重要，認為所謂的「改求」，與2025年台灣政壇的主旋律息息相關，就是「大罷免」。「詩文裡的『改求終不過』，可以解讀為即使發起『大罷免』，最終罷免跟補選結果出爐後，國會席次即使有變動也不會太大，仍維持目前『三黨不過半』的情況。」

而最後一句「是非終久未得安」，解籤師解讀是王爺對執政當局的提醒，即使執政當局有意透過「大罷免」與補選求得政策順利推動，最後可能無法順利如願，紛爭依舊難以平息。「簡而言之，今年台灣的整體情況仍是混亂，政壇衝突（如果掌權者不願改變路線的話）只增不減」。

至於南鯤鯓王爺給出的解方為何？解籤師今日再次發文，提到大年初一時，南鯤鯓的幹部有說過，「聞仲西征十絕陣被破後逃」，是出自《封神演義》，「很巧合的是，台灣的政壇自去年以來，剛好就符合《封神演義》中故事裡商、周對立的情況。」

他先是帶過該故事片段，接著切入主題，「執政黨應該如何避免每戰必敗的情況？」最直接而有效的方式，就是不要讓某位元老重臣領兵出戰，而是讓之高坐朝堂，成為執政者的左右手，專門輔政，「如此一來，這位元老重臣勢必要離開現職，會讓政局有變化，但這個變化造成的衝擊與衝突，肯定會比全面開戰來的減弱許多。」

那該位元老重臣是誰？他認為每個人心中都有那麼幾個人選，「可能是柯總召，也可能是卓院長。但有一點想加註，就是聞太師在小說裡是有位師尊的」，他的師尊曾提醒「一生不得見『絕』字」，「若以此參照，這位現實中的聞太師，可能也是一位有著『政壇師尊』的人。」最後強調，如果要停損，「讓外圍的死光就好，不要動到原本的根基，懂的就懂。」

※本文獲「興趣使然的解籤師」授權引用。