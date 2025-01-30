曾預言武則天坐天！南鯤鯓國運籤抽下下籤　游盈隆：給當權者啟示

▲南鯤鯓代天府今年國運籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者郭運興／台北報導

南鯤鯓代天府每年固定於大年初一抽取國運籤，曾在2015年抽出「武則天坐天」籤文，隔年蔡英文成功當選總統，因此聲名大噪，而今年廟方抽出籤文為「一重江水一重山／誰知此去路又難／任他改求終不過／是非終久未得安」，廟方說明「字面上來說，是下籤、下下籤」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆29日表示，自從抽出「武則天坐天」籤文後，開始覺得不是完全沒意義，希望今年國運籤能帶給當權者一些啟示。

游盈隆於臉書表示，國運籤的啟示，大年初一國運籤都不好，但都蠻符合一般人的心情；自己基本上不迷信國運籤，但自從2015年南鯤鯓抽出蔡英文「武則天坐天」籤文之後，開始覺得它似乎不是完全沒意義。

游盈隆直言，「朝無鏗鏘之廷爭，野無諤諤之諍言，國恆亡」古有明訓。希望今年的國運籤能帶給當權者一些啟示，天佑台灣、天佑台灣人民

回顧游盈隆提到的「武則天坐天」，是2015年2月19日台南南鯤鯓代天府所抽取的國運籤，其卦頭為「武則天坐天」，內容為「病中若得若心勞，到底完全總未遭，去後不須回頭看，心中事務盡消磨」，當時廟方解為「中上籤」，意味著過去台灣政治紛亂，引起社會不滿，但其實沒那麼糟糕。結果一宣布，因接近總統大選，引起外界推測這可能代表「蔡英文將勝選」，隔年大選，蔡英文以689萬票當選總統，成功完成第三次政黨輪替，南鯤鯓代天府因此被評為「精準預言」。

今年南鯤鯓代天府也在大年初一抽取國運籤，此次抽出第54籤，內容為「一重江水一重山／誰知此去路又難／任他改求終不過／是非終久未得安」。總幹事侯賢名受訪則說「字面上來說，是下籤、下下籤，但旁邊有寫，今年中開始，經濟會漸漸、一直好起來，這可能因為，經濟跟政治部分可能會牽連」，他也強調，籤詩見仁見智，表面看起來不好，背後的涵義不一定就是不好，不好可能是目前，年中、年底可能就不一樣了。

特別的是，知名的大龍峒保安宮也抽出國運籤詩「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰」，廟方表示，國運籤詩意很好，意旨好東西得經打磨才會變更好，後兩句則解釋為國家的民主、自由根基都要保持下去。

而新北市蘆洲區湧蓮寺抽出的國運籤，其中士籤代表政治、國運為上上籤，籤詩為「出入營謀大吉昌，無暇玉在石中藏，如今幸得高人指，獲寶從心喜不常」，廟方說明，此籤寓意大吉大利，國內來看，是領導人發揮智慧化解朝野僵局；國際上看，台灣會在美中局勢下找到出路。

▼南鯤鯓代天府2015年國運籤。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

