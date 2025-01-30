香港靈籤抽到「生前不作虧心事」　解籤師：今年要自求多福了

▲香港車公靈籤今年抽到第24籤中籤。（圖／翻攝RTHK）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港車公靈籤今年抽到第24籤中籤，籤文為：「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」車公廟的解籤師陳天恩表示，這支籤雖是中籤，但跟下籤差不多，香港經濟很差，建議香港人今年自求多福，不要亂花錢。

陳天恩解釋，「生前不作虧心事」不是說香港人做了虧心事，而是說香港的經濟已經很差，政府應該聚焦處理民生，建議高官、議員、公務員主動減薪一半。

「只為貪心惹是非」是要香港政府及港人不要追求太多物質享受，搞旁門左道，不要辦太多對經濟沒幫助的大型盛事。「若得貴人相勉力，莫教枉費用心機」的「貴人」是指外資，香港要引進更多外資。

陳天恩更預言，香港今年房價只會繼續下跌，「香港人是不是真的有那麼多錢買房子？賣房子多過買房子啦！」

另一名解籤師李汶劍則認為該籤沒那麼糟糕，他指出，籤文意味香港目前環境仍然不佳，旅遊業「旺丁不旺財」，經濟發展仍要一步一腳印。

李汶劍還說，今年香港政府財政情況暫時難以改變，仍會出現財政赤字，整體來看，香港今年不會有大突破，較為平淡。

值得注意的是，負責求籤的香港新界鄉議局主席劉業強上午抽籤時，一開始說求到的是第20籤中籤，後來又更正是第24籤中籤，他解釋，是因為籤上的「四」字很模糊，讓他誤以為是「靈」字。