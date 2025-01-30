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香港車公靈籤抽到「中籤」：生前不作虧心事，只為貪心惹是非

▲▼香港車公靈籤抽到「中籤」：生前不作虧心事，只為貪心惹是非。（圖／翻攝RTHK）

▲劉業強一開始報錯籤，以為抽到的是第20籤，後更正為第24籤。（圖／翻攝RTHK）

記者蔡紹堅／綜合報導

大年初二，香港新界鄉議局主席劉業強依照習俗，赴沙田車公廟為香港求籤祈福。劉業強起初稱求到第20籤中籤，後更正指求得第24籤中籤，籤文為：「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」

香港車公廟已連續8年開出中籤，今年籤文的解為：「不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福。」

劉業強解釋，他一開始看錯，是因為籤上的「四」字很模糊，讓他以為是「靈」字，但中籤都是好籤。

對於抽到的籤，劉業強解讀，「生前不作虧心事，只為貪心惹是非」是要大家做好事，不要胎心就可以，做事要實際。「若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」則是要尋找貴人的支持。

劉業強提到下個月即將公布的政府財政預算案，指財政司長必須為了千億財政赤字下決定，香港民眾對預算案的期望也很高，希望能夠量入為出。

根據《香港電台》報導，解籤師傅李汶劍表示，籤文意味香港目前環境仍然不佳，認為旅遊業旺丁不旺財，經濟發展仍要一步一腳印，而政府財政情況暫時難以改變，仍會出現財政赤字，香港今年不會有大突破，較為平淡。

另外，劉業強原本看錯的第20籤中籤的籤文為：「晨粧露彩髻邊雲，玉佩珠顏錦似銀；色則是空空是色，觀音曾勸世間人。」解曰：「不可貪心，自身平平，家宅平安，求財半遂。」

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