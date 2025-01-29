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初一國運籤出爐！苗栗玉清宮抽「人民」下下籤　「五穀」開出中平

▲▼ 苗栗知名信仰中心之一的玉清宮國運籤 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗玉清宮抽出國運籤。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

苗栗知名信仰中心之一的玉清宮，今（29）日大年初一子時抽出國運籤，其中「人民」籤為第53首下下籤。籤詩內容「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」，廟方解籤，過去的經歷坎坷不平的遭遇從今天起開始轉運，以前沒有「貴人」現在有了，不過仍然還要等待一些時候。

玉清宮今抽出的「人民」籤為第53首下下籤，籤詩內容「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」，廟方說明，雖然歷盡艱難險阻，一路盡是坎坷的遭遇，猶如南方的孤鳥飛到北方去依靠，到今天才認識了「貴人」的面，但要見面，還得等到夏末秋初交接的時候。

▲▼ 苗栗知名信仰中心之一的玉清宮國運籤 。（圖／記者楊永盛翻攝）

這首籤詩表示，目前仍然不得志，過去的經歷坎坷不平的遭遇，猶如南鳥依北巢，寄人籬下為人作嫁，而自己雖吃了不少苦，還是一無所成，不過從今天起開始轉運，以前沒有「貴人」現在有了，不過仍然還要等待一些時候，大約夏、秋之後會有好消息。

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▲▼ 苗栗知名信仰中心之一的玉清宮國運籤 。（圖／記者楊永盛翻攝）

玉清宮今年另外抽出的公籤，「五穀」籤第45首「中平」籤詩內容「好將心地力耕耘，彼此山頭總是墳，陰地不如心地好，修為到底卻輸君」，廟方指出，此籤之意代表要好好努力耕耘不必求他人，人生到處都是青山，哪個山頭都是是好風水，求風水好不如求心田好，凡事不必爭長競短，能夠修為的人結果還是贏的，抽得此籤表示不可妄求，依本份分得天之保佑。

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