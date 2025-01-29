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盤點5大國運籤！兩支「下下籤」　暗示朝野恐兩敗俱傷

圖、文／鏡週刊

今（29日）大年初一，各地廟宇除夕夜（28日）開始陸續抽出蛇年國運籤，其中5間廟宇較受矚目，對來年局勢有各自解讀，如北市大龍峒保安宮抽出寓意「好事多磨」的籤詩、北市蘆洲湧蓮寺抽中上上籤，看好台灣蛇年運勢；但南鯤鯓代天府及苗栗玉清宮都開出下下籤，指來年不好走，撥雲見日恐要等到下半年；新北頭前庄慈聖宮天上聖母則開出中平籤，暗示「對立」將是台灣難逃的課題。

盤點5大國運籤！媽祖示警「對立」成台灣難題　兩支下下籤暗示朝野恐兩敗俱傷

▲南鯤鯓代天府今年國運籤開出下下籤，預示蛇年面臨諸多挑戰。（翻攝自南鯤鯓代天府《臺灣王爺總廟》 臉書）

新北頭前庄慈聖宮日前請示媽祖抽出國運籤，籤詩為「兩家門戶各相當，不是姻緣莫較量；直待春風好消息，卻調琴瑟向蘭房」，運勢為「中平」。

「廟方人員解讀，兩家門戶各相當」指兩岸、兩黨亦或是兩個實力相當之團體，「不是姻緣莫較量」指雙方方向、理念不同，無法共和，「直待春風好消息」指雙方在一個好時機時會有重新開始、合作、和談或是共和的可能，「卻調琴瑟向蘭房」指之後雙方會處得和諧融洽。

廟方表示，上述解釋為宮內討論，不代表聖母之意思及立場，其餘解讀也均不代表本宮及聖母之立場看法。

盤點5大國運籤！媽祖示警「對立」成台灣難題　兩支下下籤暗示朝野恐兩敗俱傷

▲新北頭前庄慈聖宮日前請示媽祖抽出國運籤，抽出的籤詩暗示「對立」會是台灣要面對的課題。（翻攝自新北頭前庄慈聖宮天上聖母臉書）

擁有百年歷史的北市大龍峒保安宮，除夕夜循傳統敲響108響鐘聲後，抽出蛇年國運、商業、農牧、漁業4支籤詩。國運籤詩為「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰」，據寶安宮譯語，真金必經烈火千錘百鍊，才能成為最珍貴寶物。骨架格局非比尋常才能承受焠火鍛錬，不然有誰願意前來與高溫的炭火一同冶煉？

廟方人員表示，國運籤詩意很好，意旨好東西要經過打磨才會變更好，成事前會有很多磨難，需要慢慢累積才會有好結果。後兩句則解釋為國家的民主、自由根基都要保持下去。

另一邊，新北市蘆洲區湧蓮寺除夕夜抽出象徵政治、國運的「士籤」，抽到上上籤，內容為「出入營謀大吉昌，無暇玉在石中藏，如今幸得高人指，獲寶從心喜不常」。廟方說明，此籤寓意大吉大利，國內來看，是領導人發揮智慧化解朝野僵局；國際上看，台灣會在美中局勢下找到出路。

盤點5大國運籤！媽祖示警「對立」成台灣難題　兩支下下籤暗示朝野恐兩敗俱傷

▲新北市蘆洲區湧蓮寺國運籤開出上上籤，代表領導人將發揮智慧化解朝野僵局。（翻攝自蘆洲湧蓮寺臉書）

不過，曾料中蔡英文成為台灣首位女總統的台南北門南鯤鯓代天府，今早抽出國運籤，內容為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，代天府總幹事侯賢名坦言，單就字面上而言，是下籤、下下籤。

廟方解讀，預示蛇年面臨諸多挑戰，民生、政治、經濟都會受影響，上半年會比較辛苦，但下半年會漸漸好轉。不過廟方表示，籤詩各有解讀，大家不用太過擔心。但有資深解籤員指出，此籤其實是六十甲子籤詩系統中「最凶險的一張」。

盤點5大國運籤！媽祖示警「對立」成台灣難題　兩支下下籤暗示朝野恐兩敗俱傷

▲南鯤鯓代天府今年國運籤開出下下籤，預示蛇年面臨諸多挑戰。（翻攝自南鯤鯓代天府《臺灣王爺總廟》 臉書）

同樣抽出下下籤的還有苗栗縣苗栗市玉清宮，人民籤的籤詩為「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」，字面上意思是前方一路坎坷，直到遇見貴人才迎來轉機。廟方解讀，此籤代表目前不得志，但將獲貴人相助，約莫夏秋之後會有好消息，對比此時朝野僵局，似乎暗示內政繼續耗下去只會兩敗俱傷，應坐下來好好協商，以穩定國家、開創新局，這個契機在下半年會更加明朗。

玉清宮另一張五穀籤內容是「好將心地力耕耘，彼此山頭總是墳，陰地不如心地好，修為到底卻輸君」，為中平籤，廟方說明，此籤告誡要努力耕耘祖先留下的基業，勿荒廢良田好吃懶作、揮霍金山銀山，與其求人不如心存善念，代表不可妄求，依本份做事循規蹈矩，農林漁牧只要努力用心耕耘就會有成果。

▼苗栗市玉清宮今年國運籤開出下下籤，字面上意思是前方一路坎坷，直到遇見貴人才迎來轉機。（苗栗市玉清宮提供）

盤點5大國運籤！媽祖示警「對立」成台灣難題　兩支下下籤暗示朝野恐兩敗俱傷

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