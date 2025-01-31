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初三全台變天！今晨8.4℃有雨到初五　強烈冷氣團陪開工

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲今天（31日，初三）南方雲系北移轉有雨天氣，雨勢一路延續到初五。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

輻射冷卻影響，今晨最低溫出現在苗栗縣西湖鄉8.4度，氣象暑針對新竹苗栗發佈低溫特報。今天（31日，初三）南方雲系北移轉有雨天氣，雨勢一路延續到初五。下週一（3日）強烈大陸冷氣團南下來襲。

根據中央氣象署資料指出，今天南方雲系北移，各地降雨機率提高，水氣由南往北逐漸增多，上半天主要在中南部、台東及澎湖有局部短暫陣雨，下半天北部、宜蘭、花蓮及金門、馬祖也開始會出現局部的短暫降雨，

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各地早晚仍偏冷，清晨台南以北及宜蘭、金門、馬祖低溫約11-14度，其中新竹及苗栗有局部10度以下低溫發生的機率，高屏、花東及澎湖約15-17度，白天仍較為舒適，台灣各地及澎湖、金門高溫約20-24度，馬祖在17度左右。

2/1(初四)鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，雨勢雖然不會太大，外出仍請攜帶雨具備用。

氣溫：北部及東北部13-25度，中部15-27度，南部17-28度，花東17-24度；澎湖17-20度，金門15-20度，馬祖13-16度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲新竹、苗栗低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

2/2(初五) 鋒面通過及東北季風增強，降雨較明顯，而且鋒面通過後，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，鋒面通過時，中南部地區為局部短暫陣雨，之後轉為多雲的天氣。

氣溫：北部及東北部14-19度，中部15-25度，南部17-27度，花東17-23度；澎湖17-19度，金門13-19度，馬祖11-14度。

2/3(週一)強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

2/4、2/5(週二、週三)強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；水氣稍減少但迎風面基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫(2/3-2/5)：北部及東北部9-18度，中部11-20度，南部13-24度，花東14-21度；澎湖13-17度，金門11-17度，馬祖9-13度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲今日縣市溫度預報。

2/6(週四)強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部10-18度，中部12-22度，南部14-23度，花東14-20度；澎湖14-17度，金門11-17度，馬祖10-13度。

2/7台灣環境偏東風至東南風，各地天氣大致穩定，多雲到晴，僅東部、東南部及恆春半島有零星降雨，2/8鋒面接近及通過，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，2/9大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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